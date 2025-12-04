シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / F22c
Rostyslav Naryzhniak

F22c

Rostyslav Naryzhniak
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -59%
RoboForex-Prime
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
111
利益トレード:
43 (38.73%)
損失トレード:
68 (61.26%)
ベストトレード:
9.12 USD
最悪のトレード:
-7.70 USD
総利益:
78.25 USD (11 124 pips)
総損失:
-137.08 USD (19 046 pips)
最大連続の勝ち:
5 (11.69 USD)
最大連続利益:
16.26 USD (3)
シャープレシオ:
-0.16
取引アクティビティ:
98.17%
最大入金額:
99.95%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.92
長いトレード:
57 (51.35%)
短いトレード:
54 (48.65%)
プロフィットファクター:
0.57
期待されたペイオフ:
-0.53 USD
平均利益:
1.82 USD
平均損失:
-2.02 USD
最大連続の負け:
9 (-21.22 USD)
最大連続損失:
-21.22 USD (9)
月間成長:
-58.83%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
58.83 USD
最大の:
63.91 USD (60.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.82% (63.91 USD)
エクイティによる:
19.04% (11.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 35
GBPJPY 34
USDJPY 26
USDCAD 16
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -1
GBPJPY -37
USDJPY 5
USDCAD -26
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 29
GBPJPY -5.5K
USDJPY 928
USDCAD -3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9.12 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +11.69 USD
最大連続損失: -21.22 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboForex-ECN-2
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.49 × 130
Tickmill-Live08
0.53 × 36
Tickmill-Live04
0.58 × 565
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
Tickmill-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
TMGM.TradeMax-Live7
0.99 × 408
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
Exness-Real28
1.00 × 13
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 300
RoboForex-ECN
1.04 × 225
RoboForex-Prime
1.12 × 1718
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.27 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.32 × 112
AMarkets-Real
1.33 × 52
TitanFX-01
1.42 × 19
37 より多く...
Auto 24/5 XAU, EUR, CAD, GBP, JPY
レビューなし
2025.12.21 22:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 08:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.04 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
