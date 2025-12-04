- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
111
利益トレード:
43 (38.73%)
損失トレード:
68 (61.26%)
ベストトレード:
9.12 USD
最悪のトレード:
-7.70 USD
総利益:
78.25 USD (11 124 pips)
総損失:
-137.08 USD (19 046 pips)
最大連続の勝ち:
5 (11.69 USD)
最大連続利益:
16.26 USD (3)
シャープレシオ:
-0.16
取引アクティビティ:
98.17%
最大入金額:
99.95%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.92
長いトレード:
57 (51.35%)
短いトレード:
54 (48.65%)
プロフィットファクター:
0.57
期待されたペイオフ:
-0.53 USD
平均利益:
1.82 USD
平均損失:
-2.02 USD
最大連続の負け:
9 (-21.22 USD)
最大連続損失:
-21.22 USD (9)
月間成長:
-58.83%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
58.83 USD
最大の:
63.91 USD (60.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.82% (63.91 USD)
エクイティによる:
19.04% (11.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|GBPJPY
|34
|USDJPY
|26
|USDCAD
|16
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-1
|GBPJPY
|-37
|USDJPY
|5
|USDCAD
|-26
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|29
|GBPJPY
|-5.5K
|USDJPY
|928
|USDCAD
|-3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.12 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +11.69 USD
最大連続損失: -21.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-2
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.49 × 130
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
Tickmill-Live04
|0.58 × 565
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.99 × 408
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
RoboForex-ECN
|1.04 × 225
|
RoboForex-Prime
|1.12 × 1718
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.27 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.32 × 112
|
AMarkets-Real
|1.33 × 52
|
TitanFX-01
|1.42 × 19
37 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Auto 24/5 XAU, EUR, CAD, GBP, JPY
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-59%
0
0
USD
USD
41
USD
USD
4
90%
111
38%
98%
0.57
-0.53
USD
USD
61%
1:100