İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
37 (74.00%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (26.00%)
En iyi işlem:
24.97 USD
En kötü işlem:
-24.90 USD
Brüt kâr:
273.10 USD (21 723 pips)
Brüt zarar:
-120.04 USD (6 409 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (89.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.82 USD (12)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
5.01
Alış işlemleri:
27 (54.00%)
Satış işlemleri:
23 (46.00%)
Kâr faktörü:
2.28
Beklenen getiri:
3.06 USD
Ortalama kâr:
7.38 USD
Ortalama zarar:
-9.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-30.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.55 USD (3)
Aylık büyüme:
19.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.55 USD (3.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|153
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.97 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +89.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
