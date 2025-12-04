- Crescimento
Negociações:
89
Negociações com lucro:
67 (75.28%)
Negociações com perda:
22 (24.72%)
Melhor negociação:
24.97 USD
Pior negociação:
-28.38 USD
Lucro bruto:
465.89 USD (35 588 pips)
Perda bruta:
-244.09 USD (12 440 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (89.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
89.82 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
2.93%
Depósito máximo carregado:
4.37%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
2.95
Negociações longas:
65 (73.03%)
Negociações curtas:
24 (26.97%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
2.49 USD
Lucro médio:
6.95 USD
Perda média:
-11.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-75.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-75.18 USD (4)
Crescimento mensal:
11.82%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
75.18 USD (6.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.91% (75.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.77% (29.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|222
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
