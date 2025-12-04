- Wachstum
Trades insgesamt:
99
Gewinntrades:
74 (74.74%)
Verlusttrades:
25 (25.25%)
Bester Trade:
52.98 USD
Schlechtester Trade:
-28.38 USD
Bruttoprofit:
557.09 USD (44 703 pips)
Bruttoverlust:
-268.89 USD (14 364 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (89.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
89.82 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
2.93%
Max deposit load:
4.37%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
3.83
Long-Positionen:
65 (65.66%)
Short-Positionen:
34 (34.34%)
Profit-Faktor:
2.07
Mathematische Gewinnerwartung:
2.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-75.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-75.18 USD (4)
Wachstum pro Monat :
19.08%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
75.18 USD (6.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.91% (75.18 USD)
Kapital:
2.77% (29.76 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|288
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|30K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +52.98 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +89.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -75.18 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
Keine Bewertungen
