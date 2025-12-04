- 成長
トレード:
89
利益トレード:
67 (75.28%)
損失トレード:
22 (24.72%)
ベストトレード:
24.97 USD
最悪のトレード:
-28.38 USD
総利益:
465.89 USD (35 588 pips)
総損失:
-244.09 USD (12 440 pips)
最大連続の勝ち:
12 (89.82 USD)
最大連続利益:
89.82 USD (12)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
2.93%
最大入金額:
4.37%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
2.95
長いトレード:
65 (73.03%)
短いトレード:
24 (26.97%)
プロフィットファクター:
1.91
期待されたペイオフ:
2.49 USD
平均利益:
6.95 USD
平均損失:
-11.10 USD
最大連続の負け:
4 (-75.18 USD)
最大連続損失:
-75.18 USD (4)
月間成長:
11.82%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
75.18 USD (6.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.91% (75.18 USD)
エクイティによる:
2.77% (29.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|222
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
28%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
7
98%
89
75%
3%
1.90
2.49
USD
USD
7%
1:500