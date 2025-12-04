- 成长
交易:
84
盈利交易:
64 (76.19%)
亏损交易:
20 (23.81%)
最好交易:
24.97 USD
最差交易:
-28.38 USD
毛利:
457.06 USD (35 149 pips)
毛利亏损:
-211.03 USD (10 972 pips)
最大连续赢利:
12 (89.82 USD)
最大连续盈利:
89.82 USD (12)
夏普比率:
0.32
交易活动:
2.93%
最大入金加载:
3.45%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
5.84
长期交易:
60 (71.43%)
短期交易:
24 (28.57%)
利润因子:
2.17
预期回报:
2.93 USD
平均利润:
7.14 USD
平均损失:
-10.55 USD
最大连续失误:
3 (-30.55 USD)
最大连续亏损:
-42.12 USD (2)
每月增长:
13.54%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
42.12 USD (3.87%)
相对跌幅:
结余:
3.87% (42.12 USD)
净值:
2.77% (29.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|246
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|24K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.97 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +89.82 USD
最大连续亏损: -30.55 USD
每月30 USD
31%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
7
98%
84
76%
3%
2.16
2.93
USD
USD
4%
1:500