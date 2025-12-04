- Incremento
Total de Trades:
89
Transacciones Rentables:
67 (75.28%)
Transacciones Irrentables:
22 (24.72%)
Mejor transacción:
24.97 USD
Peor transacción:
-28.38 USD
Beneficio Bruto:
465.89 USD (35 588 pips)
Pérdidas Brutas:
-244.09 USD (12 440 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (89.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
89.82 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
2.93%
Carga máxima del depósito:
4.37%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
20 minutos
Factor de Recuperación:
2.95
Transacciones Largas:
65 (73.03%)
Transacciones Cortas:
24 (26.97%)
Factor de Beneficio:
1.91
Beneficio Esperado:
2.49 USD
Beneficio medio:
6.95 USD
Pérdidas medias:
-11.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-75.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-75.18 USD (4)
Crecimiento al mes:
11.82%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
75.18 USD (6.91%)
Reducción relativa:
De balance:
6.91% (75.18 USD)
De fondos:
2.77% (29.76 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|222
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
