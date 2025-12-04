시그널섹션
Yao Guo Ma

Super Gold

Yao Guo Ma
0 리뷰
안정성
8
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 39%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
123
이익 거래:
92 (74.79%)
손실 거래:
31 (25.20%)
최고의 거래:
52.98 USD
최악의 거래:
-28.38 USD
총 수익:
645.06 USD (51 699 pips)
총 손실:
-331.97 USD (17 265 pips)
연속 최대 이익:
12 (89.82 USD)
연속 최대 이익:
89.82 USD (12)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
2.93%
최대 입금량:
4.37%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
18 분
회복 요인:
4.16
롱(주식매수):
83 (67.48%)
숏(주식차입매도):
40 (32.52%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
2.55 USD
평균 이익:
7.01 USD
평균 손실:
-10.71 USD
연속 최대 손실:
4 (-75.18 USD)
연속 최대 손실:
-75.18 USD (4)
월별 성장률:
16.43%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
75.18 USD (6.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.91% (75.18 USD)
자본금별:
2.77% (29.76 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 123
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 313
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 34K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +52.98 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +89.82 USD
연속 최대 손실: -75.18 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Axi-US06-Live
0.00 × 1
리뷰 없음
2025.12.04 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.