- 자본
- 축소
트레이드:
123
이익 거래:
92 (74.79%)
손실 거래:
31 (25.20%)
최고의 거래:
52.98 USD
최악의 거래:
-28.38 USD
총 수익:
645.06 USD (51 699 pips)
총 손실:
-331.97 USD (17 265 pips)
연속 최대 이익:
12 (89.82 USD)
연속 최대 이익:
89.82 USD (12)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
2.93%
최대 입금량:
4.37%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
18 분
회복 요인:
4.16
롱(주식매수):
83 (67.48%)
숏(주식차입매도):
40 (32.52%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
2.55 USD
평균 이익:
7.01 USD
평균 손실:
-10.71 USD
연속 최대 손실:
4 (-75.18 USD)
연속 최대 손실:
-75.18 USD (4)
월별 성장률:
16.43%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
75.18 USD (6.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.91% (75.18 USD)
자본금별:
2.77% (29.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|313
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|34K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +52.98 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +89.82 USD
연속 최대 손실: -75.18 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
39%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
8
99%
123
74%
3%
1.94
2.55
USD
USD
7%
1:500