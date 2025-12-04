- Crescita
Trade:
50
Profit Trade:
37 (74.00%)
Loss Trade:
13 (26.00%)
Best Trade:
24.97 USD
Worst Trade:
-24.90 USD
Profitto lordo:
273.10 USD (21 723 pips)
Perdita lorda:
-120.04 USD (6 409 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (89.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.82 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
5.01
Long Trade:
27 (54.00%)
Short Trade:
23 (46.00%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
3.06 USD
Profitto medio:
7.38 USD
Perdita media:
-9.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-30.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.55 USD (3)
Crescita mensile:
19.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.55 USD (3.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|153
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.97 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +89.82 USD
Massima perdita consecutiva: -30.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
