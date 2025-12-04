- Прирост
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
63 (77.77%)
Убыточных трейдов:
18 (22.22%)
Лучший трейд:
24.97 USD
Худший трейд:
-24.90 USD
Общая прибыль:
452.93 USD (34 737 pips)
Общий убыток:
-168.91 USD (8 867 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (89.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.82 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
2.93%
Макс. загрузка депозита:
3.45%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
9.30
Длинных трейдов:
57 (70.37%)
Коротких трейдов:
24 (29.63%)
Профит фактор:
2.68
Мат. ожидание:
3.51 USD
Средняя прибыль:
7.19 USD
Средний убыток:
-9.38 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-30.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.55 USD (3)
Прирост в месяц:
20.14%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
30.55 USD (3.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.37% (28.48 USD)
По эквити:
2.77% (29.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|284
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|26K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
