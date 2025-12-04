SinyallerBölümler
Gde Swayambu Tidar C

Evergreenforex888

Gde Swayambu Tidar C
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
32 (38.55%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (61.45%)
En iyi işlem:
5.74 USD
En kötü işlem:
-2.81 USD
Brüt kâr:
53.26 USD (5 617 pips)
Brüt zarar:
-66.66 USD (7 275 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.83 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.95%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
30 (36.14%)
Satış işlemleri:
53 (63.86%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.16 USD
Ortalama kâr:
1.66 USD
Ortalama zarar:
-1.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-6.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.13 USD (9)
Aylık büyüme:
-11.22%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.22 USD
Maksimum:
23.34 USD (133.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 31
USDCHF 14
EURGBP 9
EURUSD 8
USDCAD 5
GBPUSD 4
EURJPY 3
NZDCHF 3
AUDCHF 3
AUDUSD 2
AUDNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -7
USDCHF -3
EURGBP 3
EURUSD 1
USDCAD -4
GBPUSD -2
EURJPY 2
NZDCHF -1
AUDCHF -3
AUDUSD 3
AUDNZD -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -1K
USDCHF -267
EURGBP 194
EURUSD 69
USDCAD -568
GBPUSD -165
EURJPY 290
NZDCHF -85
AUDCHF -239
AUDUSD 315
AUDNZD -170
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.74 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +4.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
İnceleme yok
2025.12.04 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 06:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 06:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 05:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
