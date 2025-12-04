- Büyüme
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
32 (38.55%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (61.45%)
En iyi işlem:
5.74 USD
En kötü işlem:
-2.81 USD
Brüt kâr:
53.26 USD (5 617 pips)
Brüt zarar:
-66.66 USD (7 275 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.83 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.95%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
30 (36.14%)
Satış işlemleri:
53 (63.86%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.16 USD
Ortalama kâr:
1.66 USD
Ortalama zarar:
-1.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-6.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.13 USD (9)
Aylık büyüme:
-11.22%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.22 USD
Maksimum:
23.34 USD (133.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|31
|USDCHF
|14
|EURGBP
|9
|EURUSD
|8
|USDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|EURJPY
|3
|NZDCHF
|3
|AUDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-7
|USDCHF
|-3
|EURGBP
|3
|EURUSD
|1
|USDCAD
|-4
|GBPUSD
|-2
|EURJPY
|2
|NZDCHF
|-1
|AUDCHF
|-3
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-1K
|USDCHF
|-267
|EURGBP
|194
|EURUSD
|69
|USDCAD
|-568
|GBPUSD
|-165
|EURJPY
|290
|NZDCHF
|-85
|AUDCHF
|-239
|AUDUSD
|315
|AUDNZD
|-170
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.74 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +4.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
