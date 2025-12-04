- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
99
利益トレード:
38 (38.38%)
損失トレード:
61 (61.62%)
ベストトレード:
8.07 USD
最悪のトレード:
-3.84 USD
総利益:
80.17 USD (8 576 pips)
総損失:
-87.82 USD (9 983 pips)
最大連続の勝ち:
4 (4.33 USD)
最大連続利益:
17.65 USD (3)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
67.84%
最大入金額:
5.72%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-0.33
長いトレード:
34 (34.34%)
短いトレード:
65 (65.66%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-0.08 USD
平均利益:
2.11 USD
平均損失:
-1.44 USD
最大連続の負け:
10 (-6.94 USD)
最大連続損失:
-16.13 USD (9)
月間成長:
23.59%
年間予想:
286.28%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.22 USD
最大の:
23.34 USD (133.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.97% (15.31 USD)
エクイティによる:
3.42% (2.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|36
|USDCHF
|15
|EURGBP
|10
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|9
|USDCAD
|7
|AUDCHF
|4
|EURJPY
|3
|NZDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-9
|USDCHF
|5
|EURGBP
|7
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|-11
|USDCAD
|-2
|AUDCHF
|-1
|EURJPY
|2
|NZDCHF
|-1
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|-1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-1.3K
|USDCHF
|377
|EURGBP
|532
|EURUSD
|100
|GBPUSD
|-1.1K
|USDCAD
|-304
|AUDCHF
|-73
|EURJPY
|290
|NZDCHF
|-85
|AUDUSD
|315
|AUDNZD
|-170
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.07 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +4.33 USD
最大連続損失: -6.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Pro
|1.00 × 1
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
レビューなし
30 USD/月
-60%
0
0
USD
USD
71
USD
USD
18
0%
99
38%
68%
0.91
-0.08
USD
USD
72%
1:500