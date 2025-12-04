シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Evergreenforex888
Gde Swayambu Tidar C

Evergreenforex888

Gde Swayambu Tidar C
レビュー0件
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -60%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
99
利益トレード:
38 (38.38%)
損失トレード:
61 (61.62%)
ベストトレード:
8.07 USD
最悪のトレード:
-3.84 USD
総利益:
80.17 USD (8 576 pips)
総損失:
-87.82 USD (9 983 pips)
最大連続の勝ち:
4 (4.33 USD)
最大連続利益:
17.65 USD (3)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
67.84%
最大入金額:
5.72%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-0.33
長いトレード:
34 (34.34%)
短いトレード:
65 (65.66%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-0.08 USD
平均利益:
2.11 USD
平均損失:
-1.44 USD
最大連続の負け:
10 (-6.94 USD)
最大連続損失:
-16.13 USD (9)
月間成長:
23.59%
年間予想:
286.28%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.22 USD
最大の:
23.34 USD (133.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.97% (15.31 USD)
エクイティによる:
3.42% (2.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 36
USDCHF 15
EURGBP 10
EURUSD 9
GBPUSD 9
USDCAD 7
AUDCHF 4
EURJPY 3
NZDCHF 3
AUDUSD 2
AUDNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -9
USDCHF 5
EURGBP 7
EURUSD 1
GBPUSD -11
USDCAD -2
AUDCHF -1
EURJPY 2
NZDCHF -1
AUDUSD 3
AUDNZD -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -1.3K
USDCHF 377
EURGBP 532
EURUSD 100
GBPUSD -1.1K
USDCAD -304
AUDCHF -73
EURJPY 290
NZDCHF -85
AUDUSD 315
AUDNZD -170
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.07 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +4.33 USD
最大連続損失: -6.94 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-Pro
1.00 × 1
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
レビューなし
2025.12.04 11:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 06:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 06:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 05:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
