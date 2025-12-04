信号部分
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
98
盈利交易:
38 (38.77%)
亏损交易:
60 (61.22%)
最好交易:
8.07 USD
最差交易:
-3.84 USD
毛利:
80.17 USD (8 576 pips)
毛利亏损:
-85.87 USD (9 790 pips)
最大连续赢利:
4 (4.33 USD)
最大连续盈利:
17.65 USD (3)
夏普比率:
0.11
交易活动:
72.03%
最大入金加载:
5.72%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.24
长期交易:
34 (34.69%)
短期交易:
64 (65.31%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.06 USD
平均利润:
2.11 USD
平均损失:
-1.43 USD
最大连续失误:
10 (-6.94 USD)
最大连续亏损:
-16.13 USD (9)
每月增长:
23.96%
年度预测:
290.71%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
21.22 USD
最大值:
23.34 USD (133.75%)
相对跌幅:
结余:
71.97% (15.31 USD)
净值:
3.42% (2.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 36
USDCHF 15
EURGBP 10
EURUSD 9
GBPUSD 8
USDCAD 7
AUDCHF 4
EURJPY 3
NZDCHF 3
AUDUSD 2
AUDNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -9
USDCHF 5
EURGBP 7
EURUSD 1
GBPUSD -9
USDCAD -2
AUDCHF -1
EURJPY 2
NZDCHF -1
AUDUSD 3
AUDNZD -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -1.3K
USDCHF 377
EURGBP 532
EURUSD 100
GBPUSD -903
USDCAD -304
AUDCHF -73
EURJPY 290
NZDCHF -85
AUDUSD 315
AUDNZD -170
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.07 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +4.33 USD
最大连续亏损: -6.94 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FinexBisnisSolusi-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
1.00 × 1
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
没有评论
2025.12.04 11:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 06:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 06:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 05:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
