- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
98
盈利交易:
38 (38.77%)
亏损交易:
60 (61.22%)
最好交易:
8.07 USD
最差交易:
-3.84 USD
毛利:
80.17 USD (8 576 pips)
毛利亏损:
-85.87 USD (9 790 pips)
最大连续赢利:
4 (4.33 USD)
最大连续盈利:
17.65 USD (3)
夏普比率:
0.11
交易活动:
72.03%
最大入金加载:
5.72%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.24
长期交易:
34 (34.69%)
短期交易:
64 (65.31%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.06 USD
平均利润:
2.11 USD
平均损失:
-1.43 USD
最大连续失误:
10 (-6.94 USD)
最大连续亏损:
-16.13 USD (9)
每月增长:
23.96%
年度预测:
290.71%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
21.22 USD
最大值:
23.34 USD (133.75%)
相对跌幅:
结余:
71.97% (15.31 USD)
净值:
3.42% (2.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|36
|USDCHF
|15
|EURGBP
|10
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|8
|USDCAD
|7
|AUDCHF
|4
|EURJPY
|3
|NZDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-9
|USDCHF
|5
|EURGBP
|7
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|-9
|USDCAD
|-2
|AUDCHF
|-1
|EURJPY
|2
|NZDCHF
|-1
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|-1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-1.3K
|USDCHF
|377
|EURGBP
|532
|EURUSD
|100
|GBPUSD
|-903
|USDCAD
|-304
|AUDCHF
|-73
|EURJPY
|290
|NZDCHF
|-85
|AUDUSD
|315
|AUDNZD
|-170
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.07 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +4.33 USD
最大连续亏损: -6.94 USD
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-59%
0
0
USD
USD
73
USD
USD
18
0%
98
38%
72%
0.93
-0.06
USD
USD
72%
1:500