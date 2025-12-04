SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Evergreenforex888
Gde Swayambu Tidar C

Evergreenforex888

Gde Swayambu Tidar C
0 comentários
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -60%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
99
Negociações com lucro:
38 (38.38%)
Negociações com perda:
61 (61.62%)
Melhor negociação:
8.07 USD
Pior negociação:
-3.84 USD
Lucro bruto:
80.17 USD (8 576 pips)
Perda bruta:
-87.82 USD (9 983 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (4.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.65 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
67.84%
Depósito máximo carregado:
5.72%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.33
Negociações longas:
34 (34.34%)
Negociações curtas:
65 (65.66%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-0.08 USD
Lucro médio:
2.11 USD
Perda média:
-1.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-6.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.13 USD (9)
Crescimento mensal:
23.59%
Previsão anual:
286.28%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.22 USD
Máximo:
23.34 USD (133.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.97% (15.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.42% (2.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 36
USDCHF 15
EURGBP 10
EURUSD 9
GBPUSD 9
USDCAD 7
AUDCHF 4
EURJPY 3
NZDCHF 3
AUDUSD 2
AUDNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -9
USDCHF 5
EURGBP 7
EURUSD 1
GBPUSD -11
USDCAD -2
AUDCHF -1
EURJPY 2
NZDCHF -1
AUDUSD 3
AUDNZD -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY -1.3K
USDCHF 377
EURGBP 532
EURUSD 100
GBPUSD -1.1K
USDCAD -304
AUDCHF -73
EURJPY 290
NZDCHF -85
AUDUSD 315
AUDNZD -170
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.07 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +4.33 USD
Máxima perda consecutiva: -6.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
Sem comentários
2025.12.04 11:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 06:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 06:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 05:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Evergreenforex888
30 USD por mês
-60%
0
0
USD
71
USD
18
0%
99
38%
68%
0.91
-0.08
USD
72%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.