Gde Swayambu Tidar C

Evergreenforex888

Gde Swayambu Tidar C
0 reviews
18 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 -59%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
97
Profit Trades:
38 (39.17%)
Loss Trades:
59 (60.82%)
Best trade:
8.07 USD
Worst trade:
-3.84 USD
Gross Profit:
80.17 USD (8 576 pips)
Gross Loss:
-84.37 USD (9 557 pips)
Maximum consecutive wins:
4 (4.33 USD)
Maximal consecutive profit:
17.65 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading activity:
75.96%
Max deposit load:
5.72%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
10 hours
Recovery Factor:
-0.18
Long Trades:
34 (35.05%)
Short Trades:
63 (64.95%)
Profit Factor:
0.95
Expected Payoff:
-0.04 USD
Average Profit:
2.11 USD
Average Loss:
-1.43 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-6.94 USD)
Maximal consecutive loss:
-16.13 USD (9)
Monthly growth:
18.49%
Annual Forecast:
224.35%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
21.22 USD
Maximal:
23.34 USD (133.75%)
Relative drawdown:
By Balance:
71.97% (15.31 USD)
By Equity:
3.42% (2.80 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY 35
USDCHF 15
EURGBP 10
EURUSD 9
GBPUSD 8
USDCAD 7
AUDCHF 4
EURJPY 3
NZDCHF 3
AUDUSD 2
AUDNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -7
USDCHF 5
EURGBP 7
EURUSD 1
GBPUSD -9
USDCAD -2
AUDCHF -1
EURJPY 2
NZDCHF -1
AUDUSD 3
AUDNZD -1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY -1.1K
USDCHF 377
EURGBP 532
EURUSD 100
GBPUSD -903
USDCAD -304
AUDCHF -73
EURJPY 290
NZDCHF -85
AUDUSD 315
AUDNZD -170
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +8.07 USD
Worst trade: -4 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +4.33 USD
Maximal consecutive loss: -6.94 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FinexBisnisSolusi-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
No reviews
2025.12.04 11:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 06:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 06:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 05:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
