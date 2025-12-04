- Growth
Trades:
97
Profit Trades:
38 (39.17%)
Loss Trades:
59 (60.82%)
Best trade:
8.07 USD
Worst trade:
-3.84 USD
Gross Profit:
80.17 USD (8 576 pips)
Gross Loss:
-84.37 USD (9 557 pips)
Maximum consecutive wins:
4 (4.33 USD)
Maximal consecutive profit:
17.65 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading activity:
75.96%
Max deposit load:
5.72%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
10 hours
Recovery Factor:
-0.18
Long Trades:
34 (35.05%)
Short Trades:
63 (64.95%)
Profit Factor:
0.95
Expected Payoff:
-0.04 USD
Average Profit:
2.11 USD
Average Loss:
-1.43 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-6.94 USD)
Maximal consecutive loss:
-16.13 USD (9)
Monthly growth:
18.49%
Annual Forecast:
224.35%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
21.22 USD
Maximal:
23.34 USD (133.75%)
Relative drawdown:
By Balance:
71.97% (15.31 USD)
By Equity:
3.42% (2.80 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|USDJPY
|35
|USDCHF
|15
|EURGBP
|10
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|8
|USDCAD
|7
|AUDCHF
|4
|EURJPY
|3
|NZDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|1
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-7
|USDCHF
|5
|EURGBP
|7
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|-9
|USDCAD
|-2
|AUDCHF
|-1
|EURJPY
|2
|NZDCHF
|-1
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|-1
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-1.1K
|USDCHF
|377
|EURGBP
|532
|EURUSD
|100
|GBPUSD
|-903
|USDCAD
|-304
|AUDCHF
|-73
|EURJPY
|290
|NZDCHF
|-85
|AUDUSD
|315
|AUDNZD
|-170
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +8.07 USD
Worst trade: -4 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +4.33 USD
Maximal consecutive loss: -6.94 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FinexBisnisSolusi-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
