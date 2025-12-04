SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Evergreenforex888
Gde Swayambu Tidar C

Evergreenforex888

Gde Swayambu Tidar C
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
83
Bénéfice trades:
32 (38.55%)
Perte trades:
51 (61.45%)
Meilleure transaction:
5.74 USD
Pire transaction:
-2.81 USD
Bénéfice brut:
53.26 USD (5 617 pips)
Perte brute:
-66.66 USD (7 275 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (4.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.83 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
2.95%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.57
Longs trades:
30 (36.14%)
Courts trades:
53 (63.86%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-0.16 USD
Bénéfice moyen:
1.66 USD
Perte moyenne:
-1.31 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-6.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.13 USD (9)
Croissance mensuelle:
-11.22%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.22 USD
Maximal:
23.34 USD (133.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 31
USDCHF 14
EURGBP 9
EURUSD 8
USDCAD 5
GBPUSD 4
EURJPY 3
NZDCHF 3
AUDCHF 3
AUDUSD 2
AUDNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -7
USDCHF -3
EURGBP 3
EURUSD 1
USDCAD -4
GBPUSD -2
EURJPY 2
NZDCHF -1
AUDCHF -3
AUDUSD 3
AUDNZD -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -1K
USDCHF -267
EURGBP 194
EURUSD 69
USDCAD -568
GBPUSD -165
EURJPY 290
NZDCHF -85
AUDCHF -239
AUDUSD 315
AUDNZD -170
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.74 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +4.33 USD
Perte consécutive maximale: -6.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
Aucun avis
2025.12.04 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 06:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 06:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 05:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
