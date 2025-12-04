- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
32 (38.55%)
Loss Trade:
51 (61.45%)
Best Trade:
5.74 USD
Worst Trade:
-2.81 USD
Profitto lordo:
53.26 USD (5 617 pips)
Perdita lorda:
-66.66 USD (7 275 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.83 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.95%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
30 (36.14%)
Short Trade:
53 (63.86%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.16 USD
Profitto medio:
1.66 USD
Perdita media:
-1.31 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-6.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.13 USD (9)
Crescita mensile:
-11.22%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.22 USD
Massimale:
23.34 USD (133.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|31
|USDCHF
|14
|EURGBP
|9
|EURUSD
|8
|USDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|EURJPY
|3
|NZDCHF
|3
|AUDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-7
|USDCHF
|-3
|EURGBP
|3
|EURUSD
|1
|USDCAD
|-4
|GBPUSD
|-2
|EURJPY
|2
|NZDCHF
|-1
|AUDCHF
|-3
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-1K
|USDCHF
|-267
|EURGBP
|194
|EURUSD
|69
|USDCAD
|-568
|GBPUSD
|-165
|EURJPY
|290
|NZDCHF
|-85
|AUDCHF
|-239
|AUDUSD
|315
|AUDNZD
|-170
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.74 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +4.33 USD
Massima perdita consecutiva: -6.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|1.00 × 1
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
Non ci sono recensioni