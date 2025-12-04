SegnaliSezioni
Gde Swayambu Tidar C

Evergreenforex888

Gde Swayambu Tidar C
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
32 (38.55%)
Loss Trade:
51 (61.45%)
Best Trade:
5.74 USD
Worst Trade:
-2.81 USD
Profitto lordo:
53.26 USD (5 617 pips)
Perdita lorda:
-66.66 USD (7 275 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.83 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.95%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
30 (36.14%)
Short Trade:
53 (63.86%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.16 USD
Profitto medio:
1.66 USD
Perdita media:
-1.31 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-6.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.13 USD (9)
Crescita mensile:
-11.22%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.22 USD
Massimale:
23.34 USD (133.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 31
USDCHF 14
EURGBP 9
EURUSD 8
USDCAD 5
GBPUSD 4
EURJPY 3
NZDCHF 3
AUDCHF 3
AUDUSD 2
AUDNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -7
USDCHF -3
EURGBP 3
EURUSD 1
USDCAD -4
GBPUSD -2
EURJPY 2
NZDCHF -1
AUDCHF -3
AUDUSD 3
AUDNZD -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -1K
USDCHF -267
EURGBP 194
EURUSD 69
USDCAD -568
GBPUSD -165
EURJPY 290
NZDCHF -85
AUDCHF -239
AUDUSD 315
AUDNZD -170
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.74 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +4.33 USD
Massima perdita consecutiva: -6.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
Non ci sono recensioni
2025.12.04 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 06:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 06:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 05:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
