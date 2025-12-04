- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
99
Gewinntrades:
38 (38.38%)
Verlusttrades:
61 (61.62%)
Bester Trade:
8.07 USD
Schlechtester Trade:
-3.84 USD
Bruttoprofit:
80.17 USD (8 576 pips)
Bruttoverlust:
-87.82 USD (9 983 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (4.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17.65 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
67.84%
Max deposit load:
5.72%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.33
Long-Positionen:
34 (34.34%)
Short-Positionen:
65 (65.66%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-6.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.13 USD (9)
Wachstum pro Monat :
23.59%
Jahresprognose:
286.28%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.22 USD
Maximaler:
23.34 USD (133.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
71.97% (15.31 USD)
Kapital:
3.42% (2.80 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|36
|USDCHF
|15
|EURGBP
|10
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|9
|USDCAD
|7
|AUDCHF
|4
|EURJPY
|3
|NZDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-9
|USDCHF
|5
|EURGBP
|7
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|-11
|USDCAD
|-2
|AUDCHF
|-1
|EURJPY
|2
|NZDCHF
|-1
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|-1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-1.3K
|USDCHF
|377
|EURGBP
|532
|EURUSD
|100
|GBPUSD
|-1.1K
|USDCAD
|-304
|AUDCHF
|-73
|EURJPY
|290
|NZDCHF
|-85
|AUDUSD
|315
|AUDNZD
|-170
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8.07 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.94 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-Pro
|1.00 × 1
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-60%
0
0
USD
USD
71
USD
USD
18
0%
99
38%
68%
0.91
-0.08
USD
USD
72%
1:500