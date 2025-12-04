SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Evergreenforex888
Gde Swayambu Tidar C

Evergreenforex888

Gde Swayambu Tidar C
0 Bewertungen
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -60%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
99
Gewinntrades:
38 (38.38%)
Verlusttrades:
61 (61.62%)
Bester Trade:
8.07 USD
Schlechtester Trade:
-3.84 USD
Bruttoprofit:
80.17 USD (8 576 pips)
Bruttoverlust:
-87.82 USD (9 983 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (4.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17.65 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
67.84%
Max deposit load:
5.72%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.33
Long-Positionen:
34 (34.34%)
Short-Positionen:
65 (65.66%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-6.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.13 USD (9)
Wachstum pro Monat :
23.59%
Jahresprognose:
286.28%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.22 USD
Maximaler:
23.34 USD (133.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
71.97% (15.31 USD)
Kapital:
3.42% (2.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 36
USDCHF 15
EURGBP 10
EURUSD 9
GBPUSD 9
USDCAD 7
AUDCHF 4
EURJPY 3
NZDCHF 3
AUDUSD 2
AUDNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -9
USDCHF 5
EURGBP 7
EURUSD 1
GBPUSD -11
USDCAD -2
AUDCHF -1
EURJPY 2
NZDCHF -1
AUDUSD 3
AUDNZD -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY -1.3K
USDCHF 377
EURGBP 532
EURUSD 100
GBPUSD -1.1K
USDCAD -304
AUDCHF -73
EURJPY 290
NZDCHF -85
AUDUSD 315
AUDNZD -170
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.07 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.94 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
Keine Bewertungen
2025.12.04 11:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 06:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 06:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 05:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
