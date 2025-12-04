- 자본
- 축소
트레이드:
104
이익 거래:
41 (39.42%)
손실 거래:
63 (60.58%)
최고의 거래:
8.07 USD
최악의 거래:
-3.84 USD
총 수익:
89.54 USD (9 318 pips)
총 손실:
-91.82 USD (10 334 pips)
연속 최대 이익:
4 (4.33 USD)
연속 최대 이익:
17.65 USD (3)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
56.28%
최대 입금량:
5.72%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
-0.10
롱(주식매수):
37 (35.58%)
숏(주식차입매도):
67 (64.42%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.02 USD
평균 이익:
2.18 USD
평균 손실:
-1.46 USD
연속 최대 손실:
10 (-6.94 USD)
연속 최대 손실:
-16.13 USD (9)
월별 성장률:
4.17%
연간 예측:
50.62%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.22 USD
최대한의:
23.34 USD (133.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.97% (15.31 USD)
자본금별:
3.42% (2.80 USD)
배포
|USDJPY
|36
|USDCHF
|17
|GBPUSD
|11
|EURGBP
|10
|EURUSD
|9
|USDCAD
|7
|AUDCHF
|5
|EURJPY
|3
|NZDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|USDJPY
|-9
|USDCHF
|7
|GBPUSD
|-13
|EURGBP
|7
|EURUSD
|1
|USDCAD
|-2
|AUDCHF
|4
|EURJPY
|2
|NZDCHF
|-1
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|-1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|USDJPY
|-1.3K
|USDCHF
|540
|GBPUSD
|-1.3K
|EURGBP
|532
|EURUSD
|100
|USDCAD
|-304
|AUDCHF
|339
|EURJPY
|290
|NZDCHF
|-85
|AUDUSD
|315
|AUDNZD
|-170
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
