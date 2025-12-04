SeñalesSecciones
Gde Swayambu Tidar C

Evergreenforex888

Gde Swayambu Tidar C
0 comentarios
18 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -60%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
99
Transacciones Rentables:
38 (38.38%)
Transacciones Irrentables:
61 (61.62%)
Mejor transacción:
8.07 USD
Peor transacción:
-3.84 USD
Beneficio Bruto:
80.17 USD (8 576 pips)
Pérdidas Brutas:
-87.82 USD (9 983 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (4.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17.65 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
69.65%
Carga máxima del depósito:
5.72%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.33
Transacciones Largas:
34 (34.34%)
Transacciones Cortas:
65 (65.66%)
Factor de Beneficio:
0.91
Beneficio Esperado:
-0.08 USD
Beneficio medio:
2.11 USD
Pérdidas medias:
-1.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-6.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.13 USD (9)
Crecimiento al mes:
23.59%
Pronóstico anual:
286.28%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.22 USD
Máxima:
23.34 USD (133.75%)
Reducción relativa:
De balance:
71.97% (15.31 USD)
De fondos:
3.42% (2.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 36
USDCHF 15
EURGBP 10
EURUSD 9
GBPUSD 9
USDCAD 7
AUDCHF 4
EURJPY 3
NZDCHF 3
AUDUSD 2
AUDNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -9
USDCHF 5
EURGBP 7
EURUSD 1
GBPUSD -11
USDCAD -2
AUDCHF -1
EURJPY 2
NZDCHF -1
AUDUSD 3
AUDNZD -1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY -1.3K
USDCHF 377
EURGBP 532
EURUSD 100
GBPUSD -1.1K
USDCAD -304
AUDCHF -73
EURJPY 290
NZDCHF -85
AUDUSD 315
AUDNZD -170
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.07 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +4.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.94 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
No hay comentarios
2025.12.04 11:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 06:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 06:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 05:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
