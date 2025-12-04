СигналыРазделы
Gde Swayambu Tidar C

Evergreenforex888

Gde Swayambu Tidar C
0 отзывов
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -59%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
38 (39.17%)
Убыточных трейдов:
59 (60.82%)
Лучший трейд:
8.07 USD
Худший трейд:
-3.84 USD
Общая прибыль:
80.17 USD (8 576 pips)
Общий убыток:
-84.37 USD (9 557 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.65 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
77.08%
Макс. загрузка депозита:
5.72%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
34 (35.05%)
Коротких трейдов:
63 (64.95%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.04 USD
Средняя прибыль:
2.11 USD
Средний убыток:
-1.43 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-6.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.13 USD (9)
Прирост в месяц:
18.49%
Годовой прогноз:
224.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.22 USD
Максимальная:
23.34 USD (133.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.97% (15.31 USD)
По эквити:
3.42% (2.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 35
USDCHF 15
EURGBP 10
EURUSD 9
GBPUSD 8
USDCAD 7
AUDCHF 4
EURJPY 3
NZDCHF 3
AUDUSD 2
AUDNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -7
USDCHF 5
EURGBP 7
EURUSD 1
GBPUSD -9
USDCAD -2
AUDCHF -1
EURJPY 2
NZDCHF -1
AUDUSD 3
AUDNZD -1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -1.1K
USDCHF 377
EURGBP 532
EURUSD 100
GBPUSD -903
USDCAD -304
AUDCHF -73
EURJPY 290
NZDCHF -85
AUDUSD 315
AUDNZD -170
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.07 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +4.33 USD
Макс. убыток в серии: -6.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
Нет отзывов
2025.12.04 11:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 06:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 06:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 05:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
