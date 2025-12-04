- Прирост
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
38 (39.17%)
Убыточных трейдов:
59 (60.82%)
Лучший трейд:
8.07 USD
Худший трейд:
-3.84 USD
Общая прибыль:
80.17 USD (8 576 pips)
Общий убыток:
-84.37 USD (9 557 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.65 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
77.08%
Макс. загрузка депозита:
5.72%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
34 (35.05%)
Коротких трейдов:
63 (64.95%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.04 USD
Средняя прибыль:
2.11 USD
Средний убыток:
-1.43 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-6.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.13 USD (9)
Прирост в месяц:
18.49%
Годовой прогноз:
224.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.22 USD
Максимальная:
23.34 USD (133.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.97% (15.31 USD)
По эквити:
3.42% (2.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|35
|USDCHF
|15
|EURGBP
|10
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|8
|USDCAD
|7
|AUDCHF
|4
|EURJPY
|3
|NZDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-7
|USDCHF
|5
|EURGBP
|7
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|-9
|USDCAD
|-2
|AUDCHF
|-1
|EURJPY
|2
|NZDCHF
|-1
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|-1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-1.1K
|USDCHF
|377
|EURGBP
|532
|EURUSD
|100
|GBPUSD
|-903
|USDCAD
|-304
|AUDCHF
|-73
|EURJPY
|290
|NZDCHF
|-85
|AUDUSD
|315
|AUDNZD
|-170
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Лучший трейд: +8.07 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +4.33 USD
Макс. убыток в серии: -6.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
RoboForex-Pro
|1.00 × 1
**My Trading Journal**
"My trading strategy is built upon **market structure** analysis, focusing on **supply and demand zones** that confirm the prevailing trend. Entries are precisely timed using **Fibonacci Retracement levels at 61.8% and 38.2% (or 31.8% / 31%)**. Risk management is prioritized by setting a **tight stop loss** that confirms any potential trend change, ensuring minimal losses. I maintain a disciplined approach, prioritizing quality setups over daily activity."
