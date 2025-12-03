- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
6.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
20.94 USD (1 285 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (20.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.94 USD (8)
Sharpe oranı:
1.74
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.66%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.62 USD
Ortalama kâr:
2.62 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.11% (72.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +20.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.07 × 14
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 38
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|1.11 × 2158
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|1.80 × 5
|
ICMarkets-Live02
|1.88 × 17
|
Pepperstone-Edge12
|1.98 × 1052
|
BenchMark-Real
|2.11 × 9
1000 usd minimum capital. Long term signal
