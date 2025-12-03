- 成長
トレード:
189
利益トレード:
149 (78.83%)
損失トレード:
40 (21.16%)
ベストトレード:
23.76 USD
最悪のトレード:
-21.52 USD
総利益:
588.63 USD (345 754 pips)
総損失:
-269.90 USD (79 726 pips)
最大連続の勝ち:
86 (421.23 USD)
最大連続利益:
421.23 USD (86)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
74.53%
最大入金額:
72.29%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.36
長いトレード:
117 (61.90%)
短いトレード:
72 (38.10%)
プロフィットファクター:
2.18
期待されたペイオフ:
1.69 USD
平均利益:
3.95 USD
平均損失:
-6.75 USD
最大連続の負け:
13 (-188.71 USD)
最大連続損失:
-188.71 USD (13)
月間成長:
31.88%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
234.60 USD (16.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.09% (234.60 USD)
エクイティによる:
70.39% (925.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|96
|XAUUSD
|52
|BTCUSD
|41
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|208
|XAUUSD
|85
|BTCUSD
|26
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|2K
|XAUUSD
|7.7K
|BTCUSD
|256K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.07 × 15
|
Tickmill-Live04
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.51 × 76
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
ICMarkets-Live18
|0.88 × 40
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2198
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|1.76 × 197
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|1.80 × 5
|
ICMarkets-Live02
|1.88 × 17
1000 usd minimum capital. Long term signal
