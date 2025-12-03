シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / EU NL Long Term
Jose Anastacio Aguirre Rojo

EU NL Long Term

Jose Anastacio Aguirre Rojo
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 32%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
189
利益トレード:
149 (78.83%)
損失トレード:
40 (21.16%)
ベストトレード:
23.76 USD
最悪のトレード:
-21.52 USD
総利益:
588.63 USD (345 754 pips)
総損失:
-269.90 USD (79 726 pips)
最大連続の勝ち:
86 (421.23 USD)
最大連続利益:
421.23 USD (86)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
74.53%
最大入金額:
72.29%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
55
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.36
長いトレード:
117 (61.90%)
短いトレード:
72 (38.10%)
プロフィットファクター:
2.18
期待されたペイオフ:
1.69 USD
平均利益:
3.95 USD
平均損失:
-6.75 USD
最大連続の負け:
13 (-188.71 USD)
最大連続損失:
-188.71 USD (13)
月間成長:
31.88%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
234.60 USD (16.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.09% (234.60 USD)
エクイティによる:
70.39% (925.34 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 96
XAUUSD 52
BTCUSD 41
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 208
XAUUSD 85
BTCUSD 26
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 2K
XAUUSD 7.7K
BTCUSD 256K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +23.76 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 86
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +421.23 USD
最大連続損失: -188.71 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

1000 usd minimum capital. Long term signal
レビューなし
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 20:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 20:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 19:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 12:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 22:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 00:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 22:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
EU NL Long Term
30 USD/月
32%
0
0
USD
1.3K
USD
4
100%
189
78%
75%
2.18
1.69
USD
70%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください