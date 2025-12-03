- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
163
Прибыльных трейдов:
131 (80.36%)
Убыточных трейдов:
32 (19.63%)
Лучший трейд:
23.76 USD
Худший трейд:
-21.52 USD
Общая прибыль:
558.96 USD (288 791 pips)
Общий убыток:
-253.41 USD (22 032 pips)
Макс. серия выигрышей:
86 (421.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
421.23 USD (86)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
74.81%
Макс. загрузка депозита:
72.29%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.30
Длинных трейдов:
99 (60.74%)
Коротких трейдов:
64 (39.26%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
1.87 USD
Средняя прибыль:
4.27 USD
Средний убыток:
-7.92 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-188.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-188.71 USD (13)
Прирост в месяц:
30.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
234.60 USD (16.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.09% (234.60 USD)
По эквити:
70.39% (925.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|96
|XAUUSD
|37
|BTCUSD
|30
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|208
|XAUUSD
|72
|BTCUSD
|26
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2K
|XAUUSD
|6K
|BTCUSD
|259K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.76 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 86
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +421.23 USD
Макс. убыток в серии: -188.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.07 × 15
|
Tickmill-Live04
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.51 × 76
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
ICMarkets-Live18
|0.88 × 40
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2198
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|1.76 × 197
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|1.80 × 5
|
ICMarkets-Live02
|1.88 × 17
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
4
100%
163
80%
75%
2.20
1.87
USD
USD
70%
1:500