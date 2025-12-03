СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EU NL Long Term
Jose Anastacio Aguirre Rojo

EU NL Long Term

Jose Anastacio Aguirre Rojo
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 31%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
163
Прибыльных трейдов:
131 (80.36%)
Убыточных трейдов:
32 (19.63%)
Лучший трейд:
23.76 USD
Худший трейд:
-21.52 USD
Общая прибыль:
558.96 USD (288 791 pips)
Общий убыток:
-253.41 USD (22 032 pips)
Макс. серия выигрышей:
86 (421.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
421.23 USD (86)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
74.81%
Макс. загрузка депозита:
72.29%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.30
Длинных трейдов:
99 (60.74%)
Коротких трейдов:
64 (39.26%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
1.87 USD
Средняя прибыль:
4.27 USD
Средний убыток:
-7.92 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-188.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-188.71 USD (13)
Прирост в месяц:
30.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
234.60 USD (16.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.09% (234.60 USD)
По эквити:
70.39% (925.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 96
XAUUSD 37
BTCUSD 30
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 208
XAUUSD 72
BTCUSD 26
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 2K
XAUUSD 6K
BTCUSD 259K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.76 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 86
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +421.23 USD
Макс. убыток в серии: -188.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.07 × 15
Tickmill-Live04
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
ICMarkets-Live18
0.88 × 40
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2198
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
InvestAZ-Real
1.71 × 7
Pepperstone-Edge07
1.76 × 197
PepperstoneFinancial-US03-Demo
1.80 × 5
ICMarkets-Live02
1.88 × 17
еще 180...
1000 usd minimum capital. Long term signal
Нет отзывов
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 20:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 20:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 19:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 12:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 22:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 00:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 22:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.