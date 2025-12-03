- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
175
盈利交易:
140 (80.00%)
亏损交易:
35 (20.00%)
最好交易:
23.76 USD
最差交易:
-21.52 USD
毛利:
583.09 USD (291 196 pips)
毛利亏损:
-255.74 USD (22 130 pips)
最大连续赢利:
86 (421.23 USD)
最大连续盈利:
421.23 USD (86)
夏普比率:
0.30
交易活动:
76.62%
最大入金加载:
72.29%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
62
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.40
长期交易:
111 (63.43%)
短期交易:
64 (36.57%)
利润因子:
2.28
预期回报:
1.87 USD
平均利润:
4.16 USD
平均损失:
-7.31 USD
最大连续失误:
13 (-188.71 USD)
最大连续亏损:
-188.71 USD (13)
每月增长:
32.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
234.60 USD (16.09%)
相对跌幅:
结余:
16.09% (234.60 USD)
净值:
70.39% (925.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|96
|XAUUSD
|49
|BTCUSD
|30
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|208
|XAUUSD
|94
|BTCUSD
|26
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|2K
|XAUUSD
|8.3K
|BTCUSD
|259K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.76 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 86
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +421.23 USD
最大连续亏损: -188.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.07 × 15
|
Tickmill-Live04
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.51 × 76
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
ICMarkets-Live18
|0.88 × 40
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2198
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|1.76 × 197
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|1.80 × 5
|
ICMarkets-Live02
|1.88 × 17
1000 usd minimum capital. Long term signal
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
33%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
4
100%
175
80%
77%
2.28
1.87
USD
USD
70%
1:500