Jose Anastacio Aguirre Rojo

EU NL Long Term

Jose Anastacio Aguirre Rojo
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 33%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
175
盈利交易:
140 (80.00%)
亏损交易:
35 (20.00%)
最好交易:
23.76 USD
最差交易:
-21.52 USD
毛利:
583.09 USD (291 196 pips)
毛利亏损:
-255.74 USD (22 130 pips)
最大连续赢利:
86 (421.23 USD)
最大连续盈利:
421.23 USD (86)
夏普比率:
0.30
交易活动:
76.62%
最大入金加载:
72.29%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
62
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.40
长期交易:
111 (63.43%)
短期交易:
64 (36.57%)
利润因子:
2.28
预期回报:
1.87 USD
平均利润:
4.16 USD
平均损失:
-7.31 USD
最大连续失误:
13 (-188.71 USD)
最大连续亏损:
-188.71 USD (13)
每月增长:
32.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
234.60 USD (16.09%)
相对跌幅:
结余:
16.09% (234.60 USD)
净值:
70.39% (925.34 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 96
XAUUSD 49
BTCUSD 30
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 208
XAUUSD 94
BTCUSD 26
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 2K
XAUUSD 8.3K
BTCUSD 259K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +23.76 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 86
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +421.23 USD
最大连续亏损: -188.71 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.07 × 15
Tickmill-Live04
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
ICMarkets-Live18
0.88 × 40
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2198
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
InvestAZ-Real
1.71 × 7
Pepperstone-Edge07
1.76 × 197
PepperstoneFinancial-US03-Demo
1.80 × 5
ICMarkets-Live02
1.88 × 17
180 更多...
1000 usd minimum capital. Long term signal
没有评论
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 20:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 20:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 19:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 12:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 22:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 00:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 22:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
