SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EU NL Long Term
Jose Anastacio Aguirre Rojo

EU NL Long Term

Jose Anastacio Aguirre Rojo
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 32%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
183
Negociações com lucro:
146 (79.78%)
Negociações com perda:
37 (20.22%)
Melhor negociação:
23.76 USD
Pior negociação:
-21.52 USD
Lucro bruto:
584.05 USD (299 980 pips)
Perda bruta:
-264.21 USD (22 801 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
86 (421.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
421.23 USD (86)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
74.53%
Depósito máximo carregado:
72.29%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
57
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.36
Negociações longas:
117 (63.93%)
Negociações curtas:
66 (36.07%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
1.75 USD
Lucro médio:
4.00 USD
Perda média:
-7.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-188.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-188.71 USD (13)
Crescimento mensal:
31.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
234.60 USD (16.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.09% (234.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
70.39% (925.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 96
XAUUSD 52
BTCUSD 35
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 208
XAUUSD 85
BTCUSD 27
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 2K
XAUUSD 7.7K
BTCUSD 268K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.76 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 86
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +421.23 USD
Máxima perda consecutiva: -188.71 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.07 × 15
Tickmill-Live04
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
ICMarkets-Live18
0.88 × 40
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2198
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
InvestAZ-Real
1.71 × 7
Pepperstone-Edge07
1.76 × 197
PepperstoneFinancial-US03-Demo
1.80 × 5
ICMarkets-Live02
1.88 × 17
180 mais ...
1000 usd minimum capital. Long term signal
Sem comentários
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 20:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 20:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 19:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 12:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 22:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 00:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 22:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.