SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EU NL Long Term
Jose Anastacio Aguirre Rojo

EU NL Long Term

Jose Anastacio Aguirre Rojo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Pepperstone-Edge01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
20.94 USD (1 285 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (20.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.94 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.74
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.65%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.62 USD
Profitto medio:
2.62 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.77% (69.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +20.94 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.07 × 14
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live18
0.84 × 38
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Tickmill-Live04
1.00 × 1
Pepperstone-Edge11
1.11 × 2158
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
PepperstoneFinancial-US03-Demo
1.80 × 5
ICMarkets-Live02
1.88 × 17
Pepperstone-Edge12
1.98 × 1052
BenchMark-Real
2.11 × 9
173 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
1000 usd minimum capital. Long term signal
Non ci sono recensioni
2025.12.03 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 17:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EU NL Long Term
30USD al mese
0%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
8
100%
100%
n/a
2.62
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.