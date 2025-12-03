Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarkets-Live11 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.07 × 14 AdmiralMarkets-Live3 0.67 × 3 TradersWay-Live 0.82 × 39 ICMarkets-Live18 0.84 × 38 ICMarkets-Live04 0.88 × 91 Tickmill-Live04 1.00 × 1 Pepperstone-Edge11 1.11 × 2158 KRCCORP-Real 1.11 × 288 EGlobal-Cent4 1.20 × 5 Pepperstone-Edge07 1.41 × 177 FXOpen-ECN Live Server 1.47 × 19 InvestAZ-Server 1.54 × 138 Tickmill-Live 1.58 × 193 MaxFX-Live Server 1.66 × 35 OctaFX-Real 1.68 × 149 InvestAZ-Real 1.71 × 7 PepperstoneFinancial-US03-Demo 1.80 × 5 ICMarkets-Live02 1.88 × 17 Pepperstone-Edge12 1.98 × 1052 BenchMark-Real 2.11 × 9 173 plus...