Jose Anastacio Aguirre Rojo

EU NL Long Term

Jose Anastacio Aguirre Rojo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 34%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
210
Gewinntrades:
160 (76.19%)
Verlusttrades:
50 (23.81%)
Bester Trade:
23.76 USD
Schlechtester Trade:
-21.52 USD
Bruttoprofit:
609.60 USD (347 846 pips)
Bruttoverlust:
-272.56 USD (79 987 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
86 (421.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
421.23 USD (86)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
74.53%
Max deposit load:
72.29%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
66
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
1.44
Long-Positionen:
137 (65.24%)
Short-Positionen:
73 (34.76%)
Profit-Faktor:
2.24
Mathematische Gewinnerwartung:
1.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-188.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-188.71 USD (13)
Wachstum pro Monat :
33.71%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
234.60 USD (16.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.09% (234.60 USD)
Kapital:
70.39% (925.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 96
XAUUSD 73
BTCUSD 41
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 208
XAUUSD 103
BTCUSD 26
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 2K
XAUUSD 9.5K
BTCUSD 256K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.76 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 86
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +421.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -188.71 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.07 × 15
Tickmill-Live04
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
ICMarkets-Live18
0.88 × 40
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2198
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
InvestAZ-Real
1.71 × 7
Pepperstone-Edge07
1.76 × 197
PepperstoneFinancial-US03-Demo
1.80 × 5
ICMarkets-Live02
1.88 × 17
noch 180 ...
1000 usd minimum capital. Long term signal
Keine Bewertungen
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.