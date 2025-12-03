SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / EU NL Long Term
Jose Anastacio Aguirre Rojo

EU NL Long Term

Jose Anastacio Aguirre Rojo
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 32%
Pepperstone-Edge01
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
178
Transacciones Rentables:
141 (79.21%)
Transacciones Irrentables:
37 (20.79%)
Mejor transacción:
23.76 USD
Peor transacción:
-21.52 USD
Beneficio Bruto:
583.17 USD (291 198 pips)
Pérdidas Brutas:
-264.21 USD (22 801 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
86 (421.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
421.23 USD (86)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
75.14%
Carga máxima del depósito:
72.29%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
63
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.36
Transacciones Largas:
114 (64.04%)
Transacciones Cortas:
64 (35.96%)
Factor de Beneficio:
2.21
Beneficio Esperado:
1.79 USD
Beneficio medio:
4.14 USD
Pérdidas medias:
-7.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-188.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-188.71 USD (13)
Crecimiento al mes:
31.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
234.60 USD (16.09%)
Reducción relativa:
De balance:
16.09% (234.60 USD)
De fondos:
70.39% (925.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 96
XAUUSD 52
BTCUSD 30
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 208
XAUUSD 85
BTCUSD 26
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 2K
XAUUSD 7.7K
BTCUSD 259K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.76 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 86
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +421.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -188.71 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.07 × 15
Tickmill-Live04
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
ICMarkets-Live18
0.88 × 40
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2198
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
InvestAZ-Real
1.71 × 7
Pepperstone-Edge07
1.76 × 197
PepperstoneFinancial-US03-Demo
1.80 × 5
ICMarkets-Live02
1.88 × 17
otros 180...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
1000 usd minimum capital. Long term signal
No hay comentarios
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 20:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 20:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 19:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 12:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 22:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 17:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 00:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 22:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 13:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
EU NL Long Term
30 USD al mes
32%
0
0
USD
1.3K
USD
4
100%
178
79%
75%
2.20
1.79
USD
70%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.