Remy Noll

OmniNoll

Remy Noll
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Swissquote-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
150 (70.09%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (29.91%)
En iyi işlem:
2 056.68 CHF
En kötü işlem:
-321.65 CHF
Brüt kâr:
10 892.94 CHF (26 890 pips)
Brüt zarar:
-6 717.52 CHF (17 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (564.94 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
3 748.01 CHF (11)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.98
Alış işlemleri:
51 (23.83%)
Satış işlemleri:
163 (76.17%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
19.51 CHF
Ortalama kâr:
72.62 CHF
Ortalama zarar:
-104.96 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-966.28 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-966.28 CHF (6)
Aylık büyüme:
37.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
236.47 CHF
Maksimum:
1 401.95 CHF (10.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 CHF)
Varlığa göre:
4.35% (617.28 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCHF 52
CHFJPY 36
USDJPY 34
EURUSD 28
EURJPY 21
AUDJPY 13
EURGBP 8
USDCHF 8
GBPJPY 6
EURAUD 3
AUDUSD 2
AUDNZD 2
GBPUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCHF 489
CHFJPY 3.5K
USDJPY 21
EURUSD 39
EURJPY 383
AUDJPY -342
EURGBP 429
USDCHF -195
GBPJPY -351
EURAUD 233
AUDUSD 65
AUDNZD 61
GBPUSD -7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCHF 420
CHFJPY 8.8K
USDJPY -254
EURUSD -252
EURJPY 1.8K
AUDJPY -1.7K
EURGBP 728
USDCHF -275
GBPJPY -1.2K
EURAUD 852
AUDUSD 155
AUDNZD 258
GBPUSD -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 056.68 CHF
En kötü işlem: -322 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +564.94 CHF
Maksimum ardışık zarar: -966.28 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
Earnex-Trade
0.00 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 51
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.33 × 1460
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
0.52 × 54
ForexTime-MT5
0.56 × 18800
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.88 × 25364
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.20 × 44
Test
İnceleme yok
2025.12.06 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.