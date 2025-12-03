Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 8 Earnex-Trade 0.00 × 12 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 GoMarkets-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 7 ICMarkets-MT5 0.00 × 3 RoboForexEU-MetaTrader 5 0.06 × 51 AlpariEvrasia-Real01 0.32 × 258 SwissquoteLtd-Server 0.33 × 1460 Pepperstone-MT5-Live01 0.44 × 266 ForexTimeFXTM-MT5 0.52 × 54 ForexTime-MT5 0.56 × 18800 XMGlobal-MT5 2 0.65 × 386 ICMarketsSC-MT5 0.96 × 24 Swissquote-Server 1.88 × 25364 Alpari-MT5 4.00 × 2 FxPro-ECN 4.20 × 44