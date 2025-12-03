- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
150 (70.09%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (29.91%)
En iyi işlem:
2 056.68 CHF
En kötü işlem:
-321.65 CHF
Brüt kâr:
10 892.94 CHF (26 890 pips)
Brüt zarar:
-6 717.52 CHF (17 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (564.94 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
3 748.01 CHF (11)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.98
Alış işlemleri:
51 (23.83%)
Satış işlemleri:
163 (76.17%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
19.51 CHF
Ortalama kâr:
72.62 CHF
Ortalama zarar:
-104.96 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-966.28 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-966.28 CHF (6)
Aylık büyüme:
37.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
236.47 CHF
Maksimum:
1 401.95 CHF (10.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 CHF)
Varlığa göre:
4.35% (617.28 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCHF
|52
|CHFJPY
|36
|USDJPY
|34
|EURUSD
|28
|EURJPY
|21
|AUDJPY
|13
|EURGBP
|8
|USDCHF
|8
|GBPJPY
|6
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCHF
|489
|CHFJPY
|3.5K
|USDJPY
|21
|EURUSD
|39
|EURJPY
|383
|AUDJPY
|-342
|EURGBP
|429
|USDCHF
|-195
|GBPJPY
|-351
|EURAUD
|233
|AUDUSD
|65
|AUDNZD
|61
|GBPUSD
|-7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCHF
|420
|CHFJPY
|8.8K
|USDJPY
|-254
|EURUSD
|-252
|EURJPY
|1.8K
|AUDJPY
|-1.7K
|EURGBP
|728
|USDCHF
|-275
|GBPJPY
|-1.2K
|EURAUD
|852
|AUDUSD
|155
|AUDNZD
|258
|GBPUSD
|-16
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 056.68 CHF
En kötü işlem: -322 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +564.94 CHF
Maksimum ardışık zarar: -966.28 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|
|0.00 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
Tickmill-Live
|0.00 × 7
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 51
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
|0.33 × 1460
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
|0.52 × 54
ForexTime-MT5
|0.56 × 18800
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
Swissquote-Server
|1.88 × 25364
Alpari-MT5
|4.00 × 2
FxPro-ECN
|4.20 × 44
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
14K
CHF
CHF
6
0%
214
70%
100%
1.62
19.51
CHF
CHF
4%
1:100