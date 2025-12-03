信号部分
信号 / MetaTrader 5 / OmniNoll
Remy Noll

OmniNoll

Remy Noll
0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 12%
Swissquote-Server
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
280
盈利交易:
187 (66.78%)
亏损交易:
93 (33.21%)
最好交易:
2 056.68 CHF
最差交易:
-858.10 CHF
毛利:
14 189.06 CHF (34 790 pips)
毛利亏损:
-12 979.86 CHF (35 656 pips)
最大连续赢利:
19 (564.94 CHF)
最大连续盈利:
3 748.01 CHF (11)
夏普比率:
0.03
交易活动:
98.88%
最大入金加载:
83.10%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.31
长期交易:
66 (23.57%)
短期交易:
214 (76.43%)
利润因子:
1.09
预期回报:
4.32 CHF
平均利润:
75.88 CHF
平均损失:
-139.57 CHF
最大连续失误:
8 (-3 784.19 CHF)
最大连续亏损:
-3 784.19 CHF (8)
每月增长:
-11.63%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
236.47 CHF
最大值:
3 926.24 CHF (25.94%)
相对跌幅:
结余:
25.94% (3 926.24 CHF)
净值:
33.63% (4 542.87 CHF)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY 72
EURCHF 61
USDJPY 40
EURUSD 30
EURJPY 26
AUDJPY 18
EURGBP 8
USDCHF 8
GBPJPY 6
AUDUSD 4
EURAUD 3
AUDNZD 2
GBPUSD 1
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY 970
EURCHF 769
USDJPY -190
EURUSD 111
EURJPY 125
AUDJPY -565
EURGBP 429
USDCHF -195
GBPJPY -351
AUDUSD -143
EURAUD 233
AUDNZD 61
GBPUSD -7
XAGUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY 1.3K
EURCHF 837
USDJPY -708
EURUSD -79
EURJPY 475
AUDJPY -2.9K
EURGBP 728
USDCHF -275
GBPJPY -1.2K
AUDUSD -344
EURAUD 852
AUDNZD 258
GBPUSD -16
XAGUSD 131
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 056.68 CHF
最差交易: -858 CHF
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +564.94 CHF
最大连续亏损: -3 784.19 CHF

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
Earnex-Trade
0.00 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 51
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.33 × 1460
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
0.52 × 54
ForexTime-MT5
0.56 × 18800
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.88 × 25364
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.20 × 44
Test
没有评论
2025.12.19 07:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
