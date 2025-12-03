- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
280
盈利交易:
187 (66.78%)
亏损交易:
93 (33.21%)
最好交易:
2 056.68 CHF
最差交易:
-858.10 CHF
毛利:
14 189.06 CHF (34 790 pips)
毛利亏损:
-12 979.86 CHF (35 656 pips)
最大连续赢利:
19 (564.94 CHF)
最大连续盈利:
3 748.01 CHF (11)
夏普比率:
0.03
交易活动:
98.88%
最大入金加载:
83.10%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.31
长期交易:
66 (23.57%)
短期交易:
214 (76.43%)
利润因子:
1.09
预期回报:
4.32 CHF
平均利润:
75.88 CHF
平均损失:
-139.57 CHF
最大连续失误:
8 (-3 784.19 CHF)
最大连续亏损:
-3 784.19 CHF (8)
每月增长:
-11.63%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
236.47 CHF
最大值:
3 926.24 CHF (25.94%)
相对跌幅:
结余:
25.94% (3 926.24 CHF)
净值:
33.63% (4 542.87 CHF)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|72
|EURCHF
|61
|USDJPY
|40
|EURUSD
|30
|EURJPY
|26
|AUDJPY
|18
|EURGBP
|8
|USDCHF
|8
|GBPJPY
|6
|AUDUSD
|4
|EURAUD
|3
|AUDNZD
|2
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY
|970
|EURCHF
|769
|USDJPY
|-190
|EURUSD
|111
|EURJPY
|125
|AUDJPY
|-565
|EURGBP
|429
|USDCHF
|-195
|GBPJPY
|-351
|AUDUSD
|-143
|EURAUD
|233
|AUDNZD
|61
|GBPUSD
|-7
|XAGUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY
|1.3K
|EURCHF
|837
|USDJPY
|-708
|EURUSD
|-79
|EURJPY
|475
|AUDJPY
|-2.9K
|EURGBP
|728
|USDCHF
|-275
|GBPJPY
|-1.2K
|AUDUSD
|-344
|EURAUD
|852
|AUDNZD
|258
|GBPUSD
|-16
|XAGUSD
|131
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 056.68 CHF
最差交易: -858 CHF
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +564.94 CHF
最大连续亏损: -3 784.19 CHF
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
Earnex-Trade
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 51
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.33 × 1460
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 266
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.52 × 54
|
ForexTime-MT5
|0.56 × 18800
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.88 × 25364
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.20 × 44
Test
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
12%
0
0
USD
USD
11K
CHF
CHF
8
0%
280
66%
99%
1.09
4.32
CHF
CHF
34%
1:100