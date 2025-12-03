- Прирост
Всего трейдов:
280
Прибыльных трейдов:
187 (66.78%)
Убыточных трейдов:
93 (33.21%)
Лучший трейд:
2 056.68 CHF
Худший трейд:
-858.10 CHF
Общая прибыль:
14 189.06 CHF (34 790 pips)
Общий убыток:
-12 979.86 CHF (35 656 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (564.94 CHF)
Макс. прибыль в серии:
3 748.01 CHF (11)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
98.88%
Макс. загрузка депозита:
83.10%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
66 (23.57%)
Коротких трейдов:
214 (76.43%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
4.32 CHF
Средняя прибыль:
75.88 CHF
Средний убыток:
-139.57 CHF
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 784.19 CHF)
Макс. убыток в серии:
-3 784.19 CHF (8)
Прирост в месяц:
-11.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
236.47 CHF
Максимальная:
3 926.24 CHF (25.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.94% (3 926.24 CHF)
По эквити:
33.63% (4 542.87 CHF)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|72
|EURCHF
|61
|USDJPY
|40
|EURUSD
|30
|EURJPY
|26
|AUDJPY
|18
|EURGBP
|8
|USDCHF
|8
|GBPJPY
|6
|AUDUSD
|4
|EURAUD
|3
|AUDNZD
|2
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|970
|EURCHF
|769
|USDJPY
|-190
|EURUSD
|111
|EURJPY
|125
|AUDJPY
|-565
|EURGBP
|429
|USDCHF
|-195
|GBPJPY
|-351
|AUDUSD
|-143
|EURAUD
|233
|AUDNZD
|61
|GBPUSD
|-7
|XAGUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|1.3K
|EURCHF
|837
|USDJPY
|-708
|EURUSD
|-79
|EURJPY
|475
|AUDJPY
|-2.9K
|EURGBP
|728
|USDCHF
|-275
|GBPJPY
|-1.2K
|AUDUSD
|-344
|EURAUD
|852
|AUDNZD
|258
|GBPUSD
|-16
|XAGUSD
|131
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 056.68 CHF
Худший трейд: -858 CHF
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +564.94 CHF
Макс. убыток в серии: -3 784.19 CHF
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
Earnex-Trade
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 51
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.33 × 1460
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 266
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.52 × 54
|
ForexTime-MT5
|0.56 × 18800
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.88 × 25364
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.20 × 44
Нет отзывов
