Remy Noll

OmniNoll

Remy Noll
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 12%
Swissquote-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
280
Прибыльных трейдов:
187 (66.78%)
Убыточных трейдов:
93 (33.21%)
Лучший трейд:
2 056.68 CHF
Худший трейд:
-858.10 CHF
Общая прибыль:
14 189.06 CHF (34 790 pips)
Общий убыток:
-12 979.86 CHF (35 656 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (564.94 CHF)
Макс. прибыль в серии:
3 748.01 CHF (11)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
98.88%
Макс. загрузка депозита:
83.10%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
66 (23.57%)
Коротких трейдов:
214 (76.43%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
4.32 CHF
Средняя прибыль:
75.88 CHF
Средний убыток:
-139.57 CHF
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 784.19 CHF)
Макс. убыток в серии:
-3 784.19 CHF (8)
Прирост в месяц:
-11.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
236.47 CHF
Максимальная:
3 926.24 CHF (25.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.94% (3 926.24 CHF)
По эквити:
33.63% (4 542.87 CHF)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY 72
EURCHF 61
USDJPY 40
EURUSD 30
EURJPY 26
AUDJPY 18
EURGBP 8
USDCHF 8
GBPJPY 6
AUDUSD 4
EURAUD 3
AUDNZD 2
GBPUSD 1
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY 970
EURCHF 769
USDJPY -190
EURUSD 111
EURJPY 125
AUDJPY -565
EURGBP 429
USDCHF -195
GBPJPY -351
AUDUSD -143
EURAUD 233
AUDNZD 61
GBPUSD -7
XAGUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY 1.3K
EURCHF 837
USDJPY -708
EURUSD -79
EURJPY 475
AUDJPY -2.9K
EURGBP 728
USDCHF -275
GBPJPY -1.2K
AUDUSD -344
EURAUD 852
AUDNZD 258
GBPUSD -16
XAGUSD 131
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 056.68 CHF
Худший трейд: -858 CHF
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +564.94 CHF
Макс. убыток в серии: -3 784.19 CHF

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
Earnex-Trade
0.00 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 51
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.33 × 1460
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
0.52 × 54
ForexTime-MT5
0.56 × 18800
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.88 × 25364
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.20 × 44
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OmniNoll
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
11K
CHF
8
0%
280
66%
99%
1.09
4.32
CHF
34%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.