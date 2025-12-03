SinaisSeções
Remy Noll

OmniNoll

Remy Noll
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 12%
Swissquote-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
280
Negociações com lucro:
187 (66.78%)
Negociações com perda:
93 (33.21%)
Melhor negociação:
2 056.68 CHF
Pior negociação:
-858.10 CHF
Lucro bruto:
14 189.06 CHF (34 790 pips)
Perda bruta:
-12 979.86 CHF (35 656 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (564.94 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
3 748.01 CHF (11)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
98.88%
Depósito máximo carregado:
83.10%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.31
Negociações longas:
66 (23.57%)
Negociações curtas:
214 (76.43%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
4.32 CHF
Lucro médio:
75.88 CHF
Perda média:
-139.57 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 784.19 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-3 784.19 CHF (8)
Crescimento mensal:
-11.63%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
236.47 CHF
Máximo:
3 926.24 CHF (25.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.94% (3 926.24 CHF)
Pelo Capital Líquido:
33.63% (4 542.87 CHF)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPY 72
EURCHF 61
USDJPY 40
EURUSD 30
EURJPY 26
AUDJPY 18
EURGBP 8
USDCHF 8
GBPJPY 6
AUDUSD 4
EURAUD 3
AUDNZD 2
GBPUSD 1
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPY 970
EURCHF 769
USDJPY -190
EURUSD 111
EURJPY 125
AUDJPY -565
EURGBP 429
USDCHF -195
GBPJPY -351
AUDUSD -143
EURAUD 233
AUDNZD 61
GBPUSD -7
XAGUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPY 1.3K
EURCHF 837
USDJPY -708
EURUSD -79
EURJPY 475
AUDJPY -2.9K
EURGBP 728
USDCHF -275
GBPJPY -1.2K
AUDUSD -344
EURAUD 852
AUDNZD 258
GBPUSD -16
XAGUSD 131
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 056.68 CHF
Pior negociação: -858 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +564.94 CHF
Máxima perda consecutiva: -3 784.19 CHF

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
Earnex-Trade
0.00 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 51
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.33 × 1460
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
0.52 × 54
ForexTime-MT5
0.56 × 18800
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.88 × 25364
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.20 × 44
Test
Sem comentários
2025.12.19 07:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
OmniNoll
30 USD por mês
12%
0
0
USD
11K
CHF
8
0%
280
66%
99%
1.09
4.32
CHF
34%
1:100
