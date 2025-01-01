Segnali / OmniNoll
Purtroppo, il segnale OmniNoll è disattivato e non disponibile
Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 1 616%
- Abbonati
- 101
- Settimane
- 51
- Trade
- 1598
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 5.87
- DD massimo
- 33%
- Crescita
- 129%
- Abbonati
- 15
- Settimane
- 57
- Trade
- 553
- Vincita
- 71%
- Fattore di profitto
- 2.16
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 1 626%
- Abbonati
- 82
- Settimane
- 213
- Trade
- 5526
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.68
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 250%
- Abbonati
- 13
- Settimane
- 72
- Trade
- 442
- Vincita
- 48%
- Fattore di profitto
- 1.35
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 541%
- Abbonati
- 19
- Settimane
- 85
- Trade
- 621
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 2.34
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 756%
- Abbonati
- 45
- Settimane
- 29
- Trade
- 666
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 3.68
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 635%
- Abbonati
- 25
- Settimane
- 45
- Trade
- 142
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 2.19
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 543%
- Abbonati
- 17
- Settimane
- 129
- Trade
- 1241
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 1.63
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 5 202%
- Abbonati
- 3
- Settimane
- 238
- Trade
- 1463
- Vincita
- 75%
- Fattore di profitto
- 1.86
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 1 684%
- Abbonati
- 11
- Settimane
- 157
- Trade
- 609
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 3.98
- DD massimo
- 31%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.