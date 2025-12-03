SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / OmniNoll
Remy Noll

OmniNoll

Remy Noll
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 12%
Swissquote-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
280
Gewinntrades:
187 (66.78%)
Verlusttrades:
93 (33.21%)
Bester Trade:
2 056.68 CHF
Schlechtester Trade:
-858.10 CHF
Bruttoprofit:
14 189.06 CHF (34 790 pips)
Bruttoverlust:
-12 979.86 CHF (35 656 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (564.94 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 748.01 CHF (11)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
98.88%
Max deposit load:
83.10%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
0.31
Long-Positionen:
66 (23.57%)
Short-Positionen:
214 (76.43%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
4.32 CHF
Durchschnittlicher Profit:
75.88 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-139.57 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-3 784.19 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 784.19 CHF (8)
Wachstum pro Monat :
-11.63%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
236.47 CHF
Maximaler:
3 926.24 CHF (25.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.94% (3 926.24 CHF)
Kapital:
33.63% (4 542.87 CHF)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CHFJPY 72
EURCHF 61
USDJPY 40
EURUSD 30
EURJPY 26
AUDJPY 18
EURGBP 8
USDCHF 8
GBPJPY 6
AUDUSD 4
EURAUD 3
AUDNZD 2
GBPUSD 1
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CHFJPY 970
EURCHF 769
USDJPY -190
EURUSD 111
EURJPY 125
AUDJPY -565
EURGBP 429
USDCHF -195
GBPJPY -351
AUDUSD -143
EURAUD 233
AUDNZD 61
GBPUSD -7
XAGUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CHFJPY 1.3K
EURCHF 837
USDJPY -708
EURUSD -79
EURJPY 475
AUDJPY -2.9K
EURGBP 728
USDCHF -275
GBPJPY -1.2K
AUDUSD -344
EURAUD 852
AUDNZD 258
GBPUSD -16
XAGUSD 131
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 056.68 CHF
Schlechtester Trade: -858 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +564.94 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 784.19 CHF

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
Earnex-Trade
0.00 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 51
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.33 × 1460
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
0.52 × 54
ForexTime-MT5
0.56 × 18800
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.88 × 25364
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.20 × 44
Test
Keine Bewertungen
2025.12.19 07:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
OmniNoll
30 USD pro Monat
12%
0
0
USD
11K
CHF
8
0%
280
66%
99%
1.09
4.32
CHF
34%
1:100
