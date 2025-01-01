Signaux / OmniNoll
Malheureusement, OmniNoll le signal est désactivé et indisponible
Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 1 684%
- Abonnés
- 11
- Semaines
- 157
- Trades
- 609
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 3.98
- DD max.
- 31%
- Croissance
- 541%
- Abonnés
- 19
- Semaines
- 85
- Trades
- 621
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 2.34
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 1 616%
- Abonnés
- 101
- Semaines
- 51
- Trades
- 1598
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 5.87
- DD max.
- 33%
- Croissance
- 5 202%
- Abonnés
- 3
- Semaines
- 238
- Trades
- 1463
- Gagner
- 75%
- Facteur de profit
- 1.86
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 1 626%
- Abonnés
- 82
- Semaines
- 213
- Trades
- 5526
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.68
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 543%
- Abonnés
- 17
- Semaines
- 129
- Trades
- 1241
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.63
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 250%
- Abonnés
- 13
- Semaines
- 72
- Trades
- 442
- Gagner
- 48%
- Facteur de profit
- 1.35
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 756%
- Abonnés
- 45
- Semaines
- 29
- Trades
- 666
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 3.68
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 129%
- Abonnés
- 15
- Semaines
- 57
- Trades
- 553
- Gagner
- 71%
- Facteur de profit
- 2.16
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 635%
- Abonnés
- 26
- Semaines
- 45
- Trades
- 142
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 2.19
- DD max.
- 34%
