シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / OmniNoll
Remy Noll

OmniNoll

Remy Noll
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 12%
Swissquote-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
280
利益トレード:
187 (66.78%)
損失トレード:
93 (33.21%)
ベストトレード:
2 056.68 CHF
最悪のトレード:
-858.10 CHF
総利益:
14 189.06 CHF (34 790 pips)
総損失:
-12 979.86 CHF (35 656 pips)
最大連続の勝ち:
19 (564.94 CHF)
最大連続利益:
3 748.01 CHF (11)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
98.88%
最大入金額:
83.10%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.31
長いトレード:
66 (23.57%)
短いトレード:
214 (76.43%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
4.32 CHF
平均利益:
75.88 CHF
平均損失:
-139.57 CHF
最大連続の負け:
8 (-3 784.19 CHF)
最大連続損失:
-3 784.19 CHF (8)
月間成長:
-11.63%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
236.47 CHF
最大の:
3 926.24 CHF (25.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.94% (3 926.24 CHF)
エクイティによる:
33.63% (4 542.87 CHF)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPY 72
EURCHF 61
USDJPY 40
EURUSD 30
EURJPY 26
AUDJPY 18
EURGBP 8
USDCHF 8
GBPJPY 6
AUDUSD 4
EURAUD 3
AUDNZD 2
GBPUSD 1
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPY 970
EURCHF 769
USDJPY -190
EURUSD 111
EURJPY 125
AUDJPY -565
EURGBP 429
USDCHF -195
GBPJPY -351
AUDUSD -143
EURAUD 233
AUDNZD 61
GBPUSD -7
XAGUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPY 1.3K
EURCHF 837
USDJPY -708
EURUSD -79
EURJPY 475
AUDJPY -2.9K
EURGBP 728
USDCHF -275
GBPJPY -1.2K
AUDUSD -344
EURAUD 852
AUDNZD 258
GBPUSD -16
XAGUSD 131
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 056.68 CHF
最悪のトレード: -858 CHF
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +564.94 CHF
最大連続損失: -3 784.19 CHF

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
Earnex-Trade
0.00 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 51
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.33 × 1460
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
0.52 × 54
ForexTime-MT5
0.56 × 18800
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.88 × 25364
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.20 × 44
Test
レビューなし
2025.12.19 07:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください