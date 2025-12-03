- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
280
利益トレード:
187 (66.78%)
損失トレード:
93 (33.21%)
ベストトレード:
2 056.68 CHF
最悪のトレード:
-858.10 CHF
総利益:
14 189.06 CHF (34 790 pips)
総損失:
-12 979.86 CHF (35 656 pips)
最大連続の勝ち:
19 (564.94 CHF)
最大連続利益:
3 748.01 CHF (11)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
98.88%
最大入金額:
83.10%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.31
長いトレード:
66 (23.57%)
短いトレード:
214 (76.43%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
4.32 CHF
平均利益:
75.88 CHF
平均損失:
-139.57 CHF
最大連続の負け:
8 (-3 784.19 CHF)
最大連続損失:
-3 784.19 CHF (8)
月間成長:
-11.63%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
236.47 CHF
最大の:
3 926.24 CHF (25.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.94% (3 926.24 CHF)
エクイティによる:
33.63% (4 542.87 CHF)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|72
|EURCHF
|61
|USDJPY
|40
|EURUSD
|30
|EURJPY
|26
|AUDJPY
|18
|EURGBP
|8
|USDCHF
|8
|GBPJPY
|6
|AUDUSD
|4
|EURAUD
|3
|AUDNZD
|2
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY
|970
|EURCHF
|769
|USDJPY
|-190
|EURUSD
|111
|EURJPY
|125
|AUDJPY
|-565
|EURGBP
|429
|USDCHF
|-195
|GBPJPY
|-351
|AUDUSD
|-143
|EURAUD
|233
|AUDNZD
|61
|GBPUSD
|-7
|XAGUSD
|5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY
|1.3K
|EURCHF
|837
|USDJPY
|-708
|EURUSD
|-79
|EURJPY
|475
|AUDJPY
|-2.9K
|EURGBP
|728
|USDCHF
|-275
|GBPJPY
|-1.2K
|AUDUSD
|-344
|EURAUD
|852
|AUDNZD
|258
|GBPUSD
|-16
|XAGUSD
|131
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 056.68 CHF
最悪のトレード: -858 CHF
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +564.94 CHF
最大連続損失: -3 784.19 CHF
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
Earnex-Trade
|0.00 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
Tickmill-Live
|0.00 × 7
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 51
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
|0.33 × 1460
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
|0.52 × 54
ForexTime-MT5
|0.56 × 18800
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
Swissquote-Server
|1.88 × 25364
Alpari-MT5
|4.00 × 2
FxPro-ECN
|4.20 × 44
