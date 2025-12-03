SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / OmniNoll
Remy Noll

OmniNoll

Remy Noll
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 12%
Swissquote-Server
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
280
Transacciones Rentables:
187 (66.78%)
Transacciones Irrentables:
93 (33.21%)
Mejor transacción:
2 056.68 CHF
Peor transacción:
-858.10 CHF
Beneficio Bruto:
14 189.06 CHF (34 790 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 979.86 CHF (35 656 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (564.94 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
3 748.01 CHF (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
98.88%
Carga máxima del depósito:
83.10%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
0.31
Transacciones Largas:
66 (23.57%)
Transacciones Cortas:
214 (76.43%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
4.32 CHF
Beneficio medio:
75.88 CHF
Pérdidas medias:
-139.57 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-3 784.19 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 784.19 CHF (8)
Crecimiento al mes:
-11.63%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
236.47 CHF
Máxima:
3 926.24 CHF (25.94%)
Reducción relativa:
De balance:
25.94% (3 926.24 CHF)
De fondos:
33.63% (4 542.87 CHF)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CHFJPY 72
EURCHF 61
USDJPY 40
EURUSD 30
EURJPY 26
AUDJPY 18
EURGBP 8
USDCHF 8
GBPJPY 6
AUDUSD 4
EURAUD 3
AUDNZD 2
GBPUSD 1
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CHFJPY 970
EURCHF 769
USDJPY -190
EURUSD 111
EURJPY 125
AUDJPY -565
EURGBP 429
USDCHF -195
GBPJPY -351
AUDUSD -143
EURAUD 233
AUDNZD 61
GBPUSD -7
XAGUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CHFJPY 1.3K
EURCHF 837
USDJPY -708
EURUSD -79
EURJPY 475
AUDJPY -2.9K
EURGBP 728
USDCHF -275
GBPJPY -1.2K
AUDUSD -344
EURAUD 852
AUDNZD 258
GBPUSD -16
XAGUSD 131
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 056.68 CHF
Peor transacción: -858 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +564.94 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -3 784.19 CHF

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
Earnex-Trade
0.00 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 51
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.33 × 1460
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
0.52 × 54
ForexTime-MT5
0.56 × 18800
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.88 × 25364
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.20 × 44
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Test
No hay comentarios
2025.12.19 07:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
OmniNoll
30 USD al mes
12%
0
0
USD
11K
CHF
8
0%
280
66%
99%
1.09
4.32
CHF
34%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.