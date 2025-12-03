- 자본
- 축소
트레이드:
287
이익 거래:
194 (67.59%)
손실 거래:
93 (32.40%)
최고의 거래:
2 056.68 CHF
최악의 거래:
-858.10 CHF
총 수익:
15 284.60 CHF (39 444 pips)
총 손실:
-12 979.86 CHF (35 656 pips)
연속 최대 이익:
19 (564.94 CHF)
연속 최대 이익:
3 748.01 CHF (11)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
98.88%
최대 입금량:
83.10%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.59
롱(주식매수):
68 (23.69%)
숏(주식차입매도):
219 (76.31%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
8.03 CHF
평균 이익:
78.79 CHF
평균 손실:
-139.57 CHF
연속 최대 손실:
8 (-3 784.19 CHF)
연속 최대 손실:
-3 784.19 CHF (8)
월별 성장률:
-13.03%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
236.47 CHF
최대한의:
3 926.24 CHF (25.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.94% (3 926.24 CHF)
자본금별:
33.63% (4 542.87 CHF)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|74
|EURCHF
|61
|USDJPY
|41
|EURUSD
|32
|EURJPY
|27
|AUDJPY
|18
|EURGBP
|8
|USDCHF
|8
|GBPJPY
|7
|AUDUSD
|4
|EURAUD
|3
|AUDNZD
|2
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY
|1.4K
|EURCHF
|769
|USDJPY
|-74
|EURUSD
|262
|EURJPY
|522
|AUDJPY
|-565
|EURGBP
|429
|USDCHF
|-195
|GBPJPY
|-260
|AUDUSD
|-143
|EURAUD
|233
|AUDNZD
|61
|GBPUSD
|-7
|XAGUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY
|2.8K
|EURCHF
|837
|USDJPY
|40
|EURUSD
|287
|EURJPY
|2.2K
|AUDJPY
|-2.9K
|EURGBP
|728
|USDCHF
|-275
|GBPJPY
|-837
|AUDUSD
|-344
|EURAUD
|852
|AUDNZD
|258
|GBPUSD
|-16
|XAGUSD
|131
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 056.68 CHF
최악의 거래: -858 CHF
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +564.94 CHF
연속 최대 손실: -3 784.19 CHF
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Swissquote-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
Earnex-Trade
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 51
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.33 × 1460
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 266
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.52 × 54
|
ForexTime-MT5
|0.56 × 18800
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.88 × 25364
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.20 × 44
Test
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
23%
0
0
USD
USD
12K
CHF
CHF
10
0%
287
67%
99%
1.17
8.03
CHF
CHF
34%
1:100