시그널 / MetaTrader 5 / OmniNoll
Remy Noll

OmniNoll

Remy Noll
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 23%
Swissquote-Server
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
287
이익 거래:
194 (67.59%)
손실 거래:
93 (32.40%)
최고의 거래:
2 056.68 CHF
최악의 거래:
-858.10 CHF
총 수익:
15 284.60 CHF (39 444 pips)
총 손실:
-12 979.86 CHF (35 656 pips)
연속 최대 이익:
19 (564.94 CHF)
연속 최대 이익:
3 748.01 CHF (11)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
98.88%
최대 입금량:
83.10%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.59
롱(주식매수):
68 (23.69%)
숏(주식차입매도):
219 (76.31%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
8.03 CHF
평균 이익:
78.79 CHF
평균 손실:
-139.57 CHF
연속 최대 손실:
8 (-3 784.19 CHF)
연속 최대 손실:
-3 784.19 CHF (8)
월별 성장률:
-13.03%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
236.47 CHF
최대한의:
3 926.24 CHF (25.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.94% (3 926.24 CHF)
자본금별:
33.63% (4 542.87 CHF)

배포

심볼 Sell Buy
CHFJPY 74
EURCHF 61
USDJPY 41
EURUSD 32
EURJPY 27
AUDJPY 18
EURGBP 8
USDCHF 8
GBPJPY 7
AUDUSD 4
EURAUD 3
AUDNZD 2
GBPUSD 1
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
CHFJPY 1.4K
EURCHF 769
USDJPY -74
EURUSD 262
EURJPY 522
AUDJPY -565
EURGBP 429
USDCHF -195
GBPJPY -260
AUDUSD -143
EURAUD 233
AUDNZD 61
GBPUSD -7
XAGUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
CHFJPY 2.8K
EURCHF 837
USDJPY 40
EURUSD 287
EURJPY 2.2K
AUDJPY -2.9K
EURGBP 728
USDCHF -275
GBPJPY -837
AUDUSD -344
EURAUD 852
AUDNZD 258
GBPUSD -16
XAGUSD 131
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 056.68 CHF
최악의 거래: -858 CHF
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +564.94 CHF
연속 최대 손실: -3 784.19 CHF

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Swissquote-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
Earnex-Trade
0.00 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 51
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.33 × 1460
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
0.52 × 54
ForexTime-MT5
0.56 × 18800
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.88 × 25364
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.20 × 44
Test
리뷰 없음
2026.01.05 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 07:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 14:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
