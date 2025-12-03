- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
5 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
En iyi işlem:
9.50 USD
En kötü işlem:
-10.93 USD
Brüt kâr:
32.44 USD (3 748 pips)
Brüt zarar:
-36.93 USD (5 533 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (15.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.08 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
31.88%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
4 (44.44%)
Satış işlemleri:
5 (55.56%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.50 USD
Ortalama kâr:
6.49 USD
Ortalama zarar:
-9.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-18.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.67 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.67 USD
Maksimum:
18.67 USD (11.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.20% (18.67 USD)
Varlığa göre:
11.78% (18.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|2
|NZDCHF
|1
|EURCHF
|1
|GBPCHF
|1
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|-22
|NZDCHF
|-8
|EURCHF
|6
|GBPCHF
|10
|AUDJPY
|3
|EURAUD
|8
|NZDJPY
|-7
|EURCAD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|-3.8K
|NZDCHF
|-631
|EURCHF
|443
|GBPCHF
|754
|AUDJPY
|501
|EURAUD
|1.2K
|NZDJPY
|-1.1K
|EURCAD
|829
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.50 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +15.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 15
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.08 × 12
|
Tickmill-Live10
|0.17 × 12
|
OctaFX-Real10
|0.20 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.20 × 10
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.20 × 54
|
ICMarketsSC-Live31
|0.45 × 185
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|1.05 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|3.20 × 5
|
RoboForex-Pro
|5.75 × 4
|
RoboForex-Pro-3
|7.71 × 7
|
FBS-Real-9
|10.58 × 19
|
FBS-Real-7
|12.86 × 7
|
LiteFinance-Cent2.com
|13.11 × 19
|
GoDo-Live
|20.67 × 3
