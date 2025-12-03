Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 2 Pepperstone-Edge11 0.00 × 3 OctaFX-Real7 0.00 × 2 RoboForex-ECN-2 0.00 × 15 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 OctaFX-Real9 0.08 × 12 Tickmill-Live10 0.17 × 12 OctaFX-Real10 0.20 × 5 OctaFX-Real8 0.20 × 10 ExclusiveMarkets2-Live 2 0.20 × 54 ICMarketsSC-Live31 0.45 × 185 RoboForex-ECN 1.00 × 2 OctaFX-Real2 1.05 × 41 ICMarketsSC-Live23 1.20 × 5 ICMarketsSC-Live32 3.20 × 5 RoboForex-Pro 5.75 × 4 RoboForex-Pro-3 7.71 × 7 FBS-Real-9 10.58 × 19 FBS-Real-7 12.86 × 7 LiteFinance-Cent2.com 13.11 × 19 GoDo-Live 20.67 × 3