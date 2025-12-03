SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Trend Management
Jonathan Chan Jin Han

Trend Management

Jonathan Chan Jin Han
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -13%
OctaFX-Real9
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
18
Transacciones Rentables:
9 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
9 (50.00%)
Mejor transacción:
9.50 USD
Peor transacción:
-13.14 USD
Beneficio Bruto:
47.34 USD (5 802 pips)
Pérdidas Brutas:
-68.84 USD (8 934 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (16.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.05 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
31.88%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
-0.68
Transacciones Largas:
9 (50.00%)
Transacciones Cortas:
9 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.69
Beneficio Esperado:
-1.19 USD
Beneficio medio:
5.26 USD
Pérdidas medias:
-7.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-23.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23.75 USD (3)
Crecimiento al mes:
-12.90%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
26.05 USD
Máxima:
31.60 USD (18.35%)
Reducción relativa:
De balance:
18.35% (31.60 USD)
De fondos:
15.90% (26.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURNZD 2
CADJPY 2
USDJPY 2
NZDCHF 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
AUDJPY 1
EURAUD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
CADCHF 1
USDCAD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURNZD -22
CADJPY 5
USDJPY 5
NZDCHF -8
EURCHF 6
GBPCHF 10
AUDJPY 3
EURAUD 8
NZDJPY -7
EURCAD 6
AUDUSD 5
NZDUSD -6
GBPUSD -13
CADCHF -5
USDCAD -8
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURNZD -3.8K
CADJPY 765
USDJPY 755
NZDCHF -631
EURCHF 443
GBPCHF 754
AUDJPY 501
EURAUD 1.2K
NZDJPY -1.1K
EURCAD 829
AUDUSD 483
NZDUSD -595
GBPUSD -1.3K
CADCHF -369
USDCAD -1.1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.50 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +16.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -23.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Coinexx-Demo
0.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
OctaFX-Real5
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 7
KeyToMarkets-Live
0.00 × 10
Pepperstone-Edge11
0.00 × 4
Axi-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 32
Tickmill-Live10
0.08 × 25
RoboForex-ECN-2
0.08 × 25
RoboForex-Pro-2
0.11 × 9
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.12 × 237
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
BlackBullMarkets-Live
0.25 × 4
OctaFX-Real9
0.37 × 321
GoMarkets-Real 10
0.46 × 41
Tickmill-Live09
0.50 × 2
OctaFX-Real10
0.54 × 85
ICMarketsSC-Live23
0.55 × 11
ICMarketsSC-Live31
0.61 × 376
otros 20...
Trading Forex with 20 Pairs. 
2025.12.16 03:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 23:14
Share of trading days is too low
2025.12.07 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 22:11
Share of trading days is too low
2025.12.07 22:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 20:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.12.03 14:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.03 13:06
Share of trading days is too low
2025.12.03 13:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 13:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Trend Management
30 USD al mes
-13%
0
0
USD
145
USD
3
0%
18
50%
100%
0.68
-1.19
USD
18%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.