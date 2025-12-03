シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Trend Management
Jonathan Chan Jin Han

Trend Management

Jonathan Chan Jin Han
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -13%
OctaFX-Real9
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
9 (50.00%)
損失トレード:
9 (50.00%)
ベストトレード:
9.50 USD
最悪のトレード:
-13.14 USD
総利益:
47.34 USD (5 802 pips)
総損失:
-68.84 USD (8 934 pips)
最大連続の勝ち:
3 (16.05 USD)
最大連続利益:
16.05 USD (3)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
31.88%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
-0.68
長いトレード:
9 (50.00%)
短いトレード:
9 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.69
期待されたペイオフ:
-1.19 USD
平均利益:
5.26 USD
平均損失:
-7.65 USD
最大連続の負け:
3 (-23.75 USD)
最大連続損失:
-23.75 USD (3)
月間成長:
-12.90%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
26.05 USD
最大の:
31.60 USD (18.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.35% (31.60 USD)
エクイティによる:
15.90% (26.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURNZD 2
CADJPY 2
USDJPY 2
NZDCHF 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
AUDJPY 1
EURAUD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
CADCHF 1
USDCAD 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURNZD -22
CADJPY 5
USDJPY 5
NZDCHF -8
EURCHF 6
GBPCHF 10
AUDJPY 3
EURAUD 8
NZDJPY -7
EURCAD 6
AUDUSD 5
NZDUSD -6
GBPUSD -13
CADCHF -5
USDCAD -8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURNZD -3.8K
CADJPY 765
USDJPY 755
NZDCHF -631
EURCHF 443
GBPCHF 754
AUDJPY 501
EURAUD 1.2K
NZDJPY -1.1K
EURCAD 829
AUDUSD 483
NZDUSD -595
GBPUSD -1.3K
CADCHF -369
USDCAD -1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9.50 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +16.05 USD
最大連続損失: -23.75 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Coinexx-Demo
0.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
OctaFX-Real5
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 7
KeyToMarkets-Live
0.00 × 10
Pepperstone-Edge11
0.00 × 4
Axi-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 32
Tickmill-Live10
0.08 × 25
RoboForex-ECN-2
0.08 × 25
RoboForex-Pro-2
0.11 × 9
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.12 × 237
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
BlackBullMarkets-Live
0.25 × 4
OctaFX-Real9
0.37 × 321
GoMarkets-Real 10
0.46 × 41
Tickmill-Live09
0.50 × 2
OctaFX-Real10
0.54 × 85
ICMarketsSC-Live23
0.55 × 11
ICMarketsSC-Live31
0.61 × 376
20 より多く...
Trading Forex with 20 Pairs. 
レビューなし
2025.12.16 03:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 23:14
Share of trading days is too low
2025.12.07 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 22:11
Share of trading days is too low
2025.12.07 22:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 20:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.12.03 14:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.03 13:06
Share of trading days is too low
2025.12.03 13:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 13:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください