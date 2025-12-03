- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
9 (50.00%)
損失トレード:
9 (50.00%)
ベストトレード:
9.50 USD
最悪のトレード:
-13.14 USD
総利益:
47.34 USD (5 802 pips)
総損失:
-68.84 USD (8 934 pips)
最大連続の勝ち:
3 (16.05 USD)
最大連続利益:
16.05 USD (3)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
31.88%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
-0.68
長いトレード:
9 (50.00%)
短いトレード:
9 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.69
期待されたペイオフ:
-1.19 USD
平均利益:
5.26 USD
平均損失:
-7.65 USD
最大連続の負け:
3 (-23.75 USD)
最大連続損失:
-23.75 USD (3)
月間成長:
-12.90%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
26.05 USD
最大の:
31.60 USD (18.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.35% (31.60 USD)
エクイティによる:
15.90% (26.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURNZD
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|NZDCHF
|1
|EURCHF
|1
|GBPCHF
|1
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|CADCHF
|1
|USDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURNZD
|-22
|CADJPY
|5
|USDJPY
|5
|NZDCHF
|-8
|EURCHF
|6
|GBPCHF
|10
|AUDJPY
|3
|EURAUD
|8
|NZDJPY
|-7
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|-6
|GBPUSD
|-13
|CADCHF
|-5
|USDCAD
|-8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURNZD
|-3.8K
|CADJPY
|765
|USDJPY
|755
|NZDCHF
|-631
|EURCHF
|443
|GBPCHF
|754
|AUDJPY
|501
|EURAUD
|1.2K
|NZDJPY
|-1.1K
|EURCAD
|829
|AUDUSD
|483
|NZDUSD
|-595
|GBPUSD
|-1.3K
|CADCHF
|-369
|USDCAD
|-1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.50 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +16.05 USD
最大連続損失: -23.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 7
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 4
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 32
|
Tickmill-Live10
|0.08 × 25
|
RoboForex-ECN-2
|0.08 × 25
|
RoboForex-Pro-2
|0.11 × 9
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.12 × 237
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
BlackBullMarkets-Live
|0.25 × 4
|
OctaFX-Real9
|0.37 × 321
|
GoMarkets-Real 10
|0.46 × 41
|
Tickmill-Live09
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.54 × 85
|
ICMarketsSC-Live23
|0.55 × 11
|
ICMarketsSC-Live31
|0.61 × 376
20 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Trading Forex with 20 Pairs.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-13%
0
0
USD
USD
145
USD
USD
3
0%
18
50%
100%
0.68
-1.19
USD
USD
18%
1:200