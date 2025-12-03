- 자본
- 축소
트레이드:
23
이익 거래:
12 (52.17%)
손실 거래:
11 (47.83%)
최고의 거래:
9.50 USD
최악의 거래:
-13.14 USD
총 수익:
68.88 USD (8 273 pips)
총 손실:
-84.58 USD (10 520 pips)
연속 최대 이익:
3 (16.05 USD)
연속 최대 이익:
16.05 USD (3)
샤프 비율:
-0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
33.43%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
-0.45
롱(주식매수):
12 (52.17%)
숏(주식차입매도):
11 (47.83%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-0.68 USD
평균 이익:
5.74 USD
평균 손실:
-7.69 USD
연속 최대 손실:
3 (-23.75 USD)
연속 최대 손실:
-23.75 USD (3)
월별 성장률:
-9.42%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
29.66 USD
최대한의:
35.21 USD (20.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.44% (35.21 USD)
자본금별:
15.90% (26.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURNZD
|2
|NZDCHF
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURCHF
|1
|GBPCHF
|1
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|CADCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURNZD
|-22
|NZDCHF
|-18
|CADJPY
|5
|USDJPY
|5
|USDCAD
|-14
|EURCHF
|6
|GBPCHF
|10
|AUDJPY
|3
|EURAUD
|8
|NZDJPY
|-7
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|-6
|GBPUSD
|-13
|CADCHF
|-5
|USDCHF
|8
|EURUSD
|6
|GBPJPY
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURNZD
|-3.8K
|NZDCHF
|-1.4K
|CADJPY
|765
|USDJPY
|755
|USDCAD
|-1.9K
|EURCHF
|443
|GBPCHF
|754
|AUDJPY
|501
|EURAUD
|1.2K
|NZDJPY
|-1.1K
|EURCAD
|829
|AUDUSD
|483
|NZDUSD
|-595
|GBPUSD
|-1.3K
|CADCHF
|-369
|USDCHF
|602
|EURUSD
|557
|GBPJPY
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.50 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +16.05 USD
연속 최대 손실: -23.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
RoboForex-ECN-2
|0.05 × 37
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 36
|
BlackBullMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-Pro-2
|0.11 × 9
|
Tickmill-Live10
|0.12 × 34
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.15 × 289
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
Trading Forex with 20 Pairs.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-9%
0
0
USD
USD
151
USD
USD
5
0%
23
52%
100%
0.81
-0.68
USD
USD
20%
1:200