Jonathan Chan Jin Han

Trend Management

Jonathan Chan Jin Han
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
OctaFX-Real9
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
9.50 USD
Worst Trade:
-10.93 USD
Profitto lordo:
32.44 USD (3 748 pips)
Perdita lorda:
-36.93 USD (5 533 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (15.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.08 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
31.88%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.50 USD
Profitto medio:
6.49 USD
Perdita media:
-9.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.67 USD (2)
Crescita mensile:
-2.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.67 USD
Massimale:
18.67 USD (11.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.20% (18.67 USD)
Per equità:
11.78% (18.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZD 2
NZDCHF 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
AUDJPY 1
EURAUD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZD -22
NZDCHF -8
EURCHF 6
GBPCHF 10
AUDJPY 3
EURAUD 8
NZDJPY -7
EURCAD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZD -3.8K
NZDCHF -631
EURCHF 443
GBPCHF 754
AUDJPY 501
EURAUD 1.2K
NZDJPY -1.1K
EURCAD 829
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.50 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +15.08 USD
Massima perdita consecutiva: -18.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 3
OctaFX-Real7
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 15
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.08 × 12
Tickmill-Live10
0.17 × 12
OctaFX-Real10
0.20 × 5
OctaFX-Real8
0.20 × 10
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.20 × 54
ICMarketsSC-Live31
0.45 × 185
RoboForex-ECN
1.00 × 2
OctaFX-Real2
1.05 × 41
ICMarketsSC-Live23
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live32
3.20 × 5
RoboForex-Pro
5.75 × 4
RoboForex-Pro-3
7.71 × 7
FBS-Real-9
10.58 × 19
FBS-Real-7
12.86 × 7
LiteFinance-Cent2.com
13.11 × 19
GoDo-Live
20.67 × 3
Trading Forex with 20 Pairs. 
Non ci sono recensioni
2025.12.16 03:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 23:14
Share of trading days is too low
2025.12.07 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 22:11
Share of trading days is too low
2025.12.07 22:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 20:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.12.03 14:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.03 13:06
Share of trading days is too low
2025.12.03 13:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 13:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trend Management
30USD al mese
-3%
0
0
USD
162
USD
3
0%
9
55%
100%
0.87
-0.50
USD
12%
1:200
