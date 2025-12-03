- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
9.50 USD
Worst Trade:
-10.93 USD
Profitto lordo:
32.44 USD (3 748 pips)
Perdita lorda:
-36.93 USD (5 533 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (15.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.08 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
31.88%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.50 USD
Profitto medio:
6.49 USD
Perdita media:
-9.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.67 USD (2)
Crescita mensile:
-2.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.67 USD
Massimale:
18.67 USD (11.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.20% (18.67 USD)
Per equità:
11.78% (18.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|2
|NZDCHF
|1
|EURCHF
|1
|GBPCHF
|1
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|-22
|NZDCHF
|-8
|EURCHF
|6
|GBPCHF
|10
|AUDJPY
|3
|EURAUD
|8
|NZDJPY
|-7
|EURCAD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|-3.8K
|NZDCHF
|-631
|EURCHF
|443
|GBPCHF
|754
|AUDJPY
|501
|EURAUD
|1.2K
|NZDJPY
|-1.1K
|EURCAD
|829
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.50 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +15.08 USD
Massima perdita consecutiva: -18.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 15
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.08 × 12
|
Tickmill-Live10
|0.17 × 12
|
OctaFX-Real10
|0.20 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.20 × 10
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.20 × 54
|
ICMarketsSC-Live31
|0.45 × 185
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|1.05 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|3.20 × 5
|
RoboForex-Pro
|5.75 × 4
|
RoboForex-Pro-3
|7.71 × 7
|
FBS-Real-9
|10.58 × 19
|
FBS-Real-7
|12.86 × 7
|
LiteFinance-Cent2.com
|13.11 × 19
|
GoDo-Live
|20.67 × 3
Trading Forex with 20 Pairs.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
162
USD
USD
3
0%
9
55%
100%
0.87
-0.50
USD
USD
12%
1:200