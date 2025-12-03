SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Trend Management
Jonathan Chan Jin Han

Trend Management

Jonathan Chan Jin Han
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -13%
OctaFX-Real9
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
18
Gewinntrades:
9 (50.00%)
Verlusttrades:
9 (50.00%)
Bester Trade:
9.50 USD
Schlechtester Trade:
-13.14 USD
Bruttoprofit:
47.34 USD (5 802 pips)
Bruttoverlust:
-68.84 USD (8 934 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (16.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.05 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
31.88%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
-0.68
Long-Positionen:
9 (50.00%)
Short-Positionen:
9 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.69
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-23.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.75 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-12.90%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
26.05 USD
Maximaler:
31.60 USD (18.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.35% (31.60 USD)
Kapital:
15.90% (26.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURNZD 2
CADJPY 2
USDJPY 2
NZDCHF 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
AUDJPY 1
EURAUD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
CADCHF 1
USDCAD 1
1 2
1 2
1 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURNZD -22
CADJPY 5
USDJPY 5
NZDCHF -8
EURCHF 6
GBPCHF 10
AUDJPY 3
EURAUD 8
NZDJPY -7
EURCAD 6
AUDUSD 5
NZDUSD -6
GBPUSD -13
CADCHF -5
USDCAD -8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURNZD -3.8K
CADJPY 765
USDJPY 755
NZDCHF -631
EURCHF 443
GBPCHF 754
AUDJPY 501
EURAUD 1.2K
NZDJPY -1.1K
EURCAD 829
AUDUSD 483
NZDUSD -595
GBPUSD -1.3K
CADCHF -369
USDCAD -1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.50 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Coinexx-Demo
0.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
OctaFX-Real5
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 7
KeyToMarkets-Live
0.00 × 10
Pepperstone-Edge11
0.00 × 4
Axi-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 32
Tickmill-Live10
0.08 × 25
RoboForex-ECN-2
0.08 × 25
RoboForex-Pro-2
0.11 × 9
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.12 × 237
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
BlackBullMarkets-Live
0.25 × 4
OctaFX-Real9
0.37 × 321
GoMarkets-Real 10
0.46 × 41
Tickmill-Live09
0.50 × 2
OctaFX-Real10
0.54 × 85
ICMarketsSC-Live23
0.55 × 11
ICMarketsSC-Live31
0.61 × 376
noch 20 ...
Trading Forex with 20 Pairs. 
Keine Bewertungen
2025.12.16 03:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 23:14
Share of trading days is too low
2025.12.07 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 22:11
Share of trading days is too low
2025.12.07 22:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 20:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.12.03 14:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.03 13:06
Share of trading days is too low
2025.12.03 13:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 13:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
