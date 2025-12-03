SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Trend Management
Jonathan Chan Jin Han

Trend Management

Jonathan Chan Jin Han
0 reviews
3 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -13%
OctaFX-Real9
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
18
Profit Trades:
9 (50.00%)
Loss Trades:
9 (50.00%)
Best trade:
9.50 USD
Worst trade:
-13.14 USD
Gross Profit:
47.34 USD (5 802 pips)
Gross Loss:
-68.84 USD (8 934 pips)
Maximum consecutive wins:
3 (16.05 USD)
Maximal consecutive profit:
16.05 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.15
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
31.88%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
13
Avg holding time:
5 days
Recovery Factor:
-0.68
Long Trades:
9 (50.00%)
Short Trades:
9 (50.00%)
Profit Factor:
0.69
Expected Payoff:
-1.19 USD
Average Profit:
5.26 USD
Average Loss:
-7.65 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-23.75 USD)
Maximal consecutive loss:
-23.75 USD (3)
Monthly growth:
-12.90%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
26.05 USD
Maximal:
31.60 USD (18.35%)
Relative drawdown:
By Balance:
18.35% (31.60 USD)
By Equity:
15.90% (26.56 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURNZD 2
CADJPY 2
USDJPY 2
NZDCHF 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
AUDJPY 1
EURAUD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
CADCHF 1
USDCAD 1
1 2
1 2
1 2
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURNZD -22
CADJPY 5
USDJPY 5
NZDCHF -8
EURCHF 6
GBPCHF 10
AUDJPY 3
EURAUD 8
NZDJPY -7
EURCAD 6
AUDUSD 5
NZDUSD -6
GBPUSD -13
CADCHF -5
USDCAD -8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURNZD -3.8K
CADJPY 765
USDJPY 755
NZDCHF -631
EURCHF 443
GBPCHF 754
AUDJPY 501
EURAUD 1.2K
NZDJPY -1.1K
EURCAD 829
AUDUSD 483
NZDUSD -595
GBPUSD -1.3K
CADCHF -369
USDCAD -1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +9.50 USD
Worst trade: -13 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +16.05 USD
Maximal consecutive loss: -23.75 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "OctaFX-Real9" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Coinexx-Demo
0.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 7
KeyToMarkets-Live
0.00 × 10
Pepperstone-Edge11
0.00 × 4
Axi-US03-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.06 × 32
Tickmill-Live10
0.08 × 25
RoboForex-ECN-2
0.08 × 25
RoboForex-Pro-2
0.11 × 9
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.12 × 237
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
BlackBullMarkets-Live
0.25 × 4
OctaFX-Real5
0.33 × 3
OctaFX-Real9
0.37 × 321
GoMarkets-Real 10
0.46 × 41
Tickmill-Live09
0.50 × 2
OctaFX-Real10
0.54 × 85
ICMarketsSC-Live23
0.55 × 11
ICMarketsSC-Live31
0.61 × 376
Trading Forex with 20 Pairs. 
No reviews
2025.12.16 03:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 23:14
Share of trading days is too low
2025.12.07 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 22:11
Share of trading days is too low
2025.12.07 22:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 20:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.12.03 14:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.03 13:06
Share of trading days is too low
2025.12.03 13:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 13:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.