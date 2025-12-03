- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
18
Profit Trades:
9 (50.00%)
Loss Trades:
9 (50.00%)
Best trade:
9.50 USD
Worst trade:
-13.14 USD
Gross Profit:
47.34 USD (5 802 pips)
Gross Loss:
-68.84 USD (8 934 pips)
Maximum consecutive wins:
3 (16.05 USD)
Maximal consecutive profit:
16.05 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.15
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
31.88%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
13
Avg holding time:
5 days
Recovery Factor:
-0.68
Long Trades:
9 (50.00%)
Short Trades:
9 (50.00%)
Profit Factor:
0.69
Expected Payoff:
-1.19 USD
Average Profit:
5.26 USD
Average Loss:
-7.65 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-23.75 USD)
Maximal consecutive loss:
-23.75 USD (3)
Monthly growth:
-12.90%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
26.05 USD
Maximal:
31.60 USD (18.35%)
Relative drawdown:
By Balance:
18.35% (31.60 USD)
By Equity:
15.90% (26.56 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURNZD
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|NZDCHF
|1
|EURCHF
|1
|GBPCHF
|1
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|CADCHF
|1
|USDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURNZD
|-22
|CADJPY
|5
|USDJPY
|5
|NZDCHF
|-8
|EURCHF
|6
|GBPCHF
|10
|AUDJPY
|3
|EURAUD
|8
|NZDJPY
|-7
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|-6
|GBPUSD
|-13
|CADCHF
|-5
|USDCAD
|-8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURNZD
|-3.8K
|CADJPY
|765
|USDJPY
|755
|NZDCHF
|-631
|EURCHF
|443
|GBPCHF
|754
|AUDJPY
|501
|EURAUD
|1.2K
|NZDJPY
|-1.1K
|EURCAD
|829
|AUDUSD
|483
|NZDUSD
|-595
|GBPUSD
|-1.3K
|CADCHF
|-369
|USDCAD
|-1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +9.50 USD
Worst trade: -13 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +16.05 USD
Maximal consecutive loss: -23.75 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "OctaFX-Real9" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 7
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 4
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 32
|
Tickmill-Live10
|0.08 × 25
|
RoboForex-ECN-2
|0.08 × 25
|
RoboForex-Pro-2
|0.11 × 9
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.12 × 237
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
BlackBullMarkets-Live
|0.25 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.33 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.37 × 321
|
GoMarkets-Real 10
|0.46 × 41
|
Tickmill-Live09
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.54 × 85
|
ICMarketsSC-Live23
|0.55 × 11
|
ICMarketsSC-Live31
|0.61 × 376
Trading Forex with 20 Pairs.
No reviews
