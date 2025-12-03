- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
9 (50.00%)
Убыточных трейдов:
9 (50.00%)
Лучший трейд:
9.50 USD
Худший трейд:
-13.14 USD
Общая прибыль:
47.34 USD (5 802 pips)
Общий убыток:
-68.84 USD (8 934 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (16.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.05 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
31.88%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
9 (50.00%)
Коротких трейдов:
9 (50.00%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-1.19 USD
Средняя прибыль:
5.26 USD
Средний убыток:
-7.65 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-23.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.75 USD (3)
Прирост в месяц:
-12.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.05 USD
Максимальная:
31.60 USD (18.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.35% (31.60 USD)
По эквити:
15.90% (26.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURNZD
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|NZDCHF
|1
|EURCHF
|1
|GBPCHF
|1
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|CADCHF
|1
|USDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURNZD
|-22
|CADJPY
|5
|USDJPY
|5
|NZDCHF
|-8
|EURCHF
|6
|GBPCHF
|10
|AUDJPY
|3
|EURAUD
|8
|NZDJPY
|-7
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|-6
|GBPUSD
|-13
|CADCHF
|-5
|USDCAD
|-8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURNZD
|-3.8K
|CADJPY
|765
|USDJPY
|755
|NZDCHF
|-631
|EURCHF
|443
|GBPCHF
|754
|AUDJPY
|501
|EURAUD
|1.2K
|NZDJPY
|-1.1K
|EURCAD
|829
|AUDUSD
|483
|NZDUSD
|-595
|GBPUSD
|-1.3K
|CADCHF
|-369
|USDCAD
|-1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.50 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +16.05 USD
Макс. убыток в серии: -23.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 7
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 4
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 32
|
Tickmill-Live10
|0.08 × 25
|
RoboForex-ECN-2
|0.08 × 25
|
RoboForex-Pro-2
|0.11 × 9
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.12 × 237
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
BlackBullMarkets-Live
|0.25 × 4
|
OctaFX-Real9
|0.37 × 321
|
GoMarkets-Real 10
|0.46 × 41
|
Tickmill-Live09
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.54 × 85
|
ICMarketsSC-Live23
|0.55 × 11
|
ICMarketsSC-Live31
|0.61 × 376
еще 20...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trading Forex with 20 Pairs.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-13%
0
0
USD
USD
145
USD
USD
3
0%
18
50%
100%
0.68
-1.19
USD
USD
18%
1:200