Trend Management
Jonathan Chan Jin Han

Trend Management

Jonathan Chan Jin Han
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
30 USD в месяц
прирост с 2025 -13%
OctaFX-Real9
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
9 (50.00%)
Убыточных трейдов:
9 (50.00%)
Лучший трейд:
9.50 USD
Худший трейд:
-13.14 USD
Общая прибыль:
47.34 USD (5 802 pips)
Общий убыток:
-68.84 USD (8 934 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (16.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.05 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
31.88%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
9 (50.00%)
Коротких трейдов:
9 (50.00%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-1.19 USD
Средняя прибыль:
5.26 USD
Средний убыток:
-7.65 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-23.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.75 USD (3)
Прирост в месяц:
-12.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.05 USD
Максимальная:
31.60 USD (18.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.35% (31.60 USD)
По эквити:
15.90% (26.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURNZD 2
CADJPY 2
USDJPY 2
NZDCHF 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
AUDJPY 1
EURAUD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
CADCHF 1
USDCAD 1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURNZD -22
CADJPY 5
USDJPY 5
NZDCHF -8
EURCHF 6
GBPCHF 10
AUDJPY 3
EURAUD 8
NZDJPY -7
EURCAD 6
AUDUSD 5
NZDUSD -6
GBPUSD -13
CADCHF -5
USDCAD -8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURNZD -3.8K
CADJPY 765
USDJPY 755
NZDCHF -631
EURCHF 443
GBPCHF 754
AUDJPY 501
EURAUD 1.2K
NZDJPY -1.1K
EURCAD 829
AUDUSD 483
NZDUSD -595
GBPUSD -1.3K
CADCHF -369
USDCAD -1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.50 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +16.05 USD
Макс. убыток в серии: -23.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Coinexx-Demo
0.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
OctaFX-Real5
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 7
KeyToMarkets-Live
0.00 × 10
Pepperstone-Edge11
0.00 × 4
Axi-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 32
Tickmill-Live10
0.08 × 25
RoboForex-ECN-2
0.08 × 25
RoboForex-Pro-2
0.11 × 9
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.12 × 237
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
BlackBullMarkets-Live
0.25 × 4
OctaFX-Real9
0.37 × 321
GoMarkets-Real 10
0.46 × 41
Tickmill-Live09
0.50 × 2
OctaFX-Real10
0.54 × 85
ICMarketsSC-Live23
0.55 × 11
ICMarketsSC-Live31
0.61 × 376
еще 20...
Trading Forex with 20 Pairs. 
Нет отзывов
2025.12.16 03:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 23:14
Share of trading days is too low
2025.12.07 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 22:11
Share of trading days is too low
2025.12.07 22:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 20:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.12.03 14:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.03 13:06
Share of trading days is too low
2025.12.03 13:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 13:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trend Management
30 USD в месяц
-13%
0
0
USD
145
USD
3
0%
18
50%
100%
0.68
-1.19
USD
18%
1:200
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.