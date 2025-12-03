信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Trend Management
Jonathan Chan Jin Han

Trend Management

Jonathan Chan Jin Han
增长自 2025 -13%
OctaFX-Real9
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
18
盈利交易:
9 (50.00%)
亏损交易:
9 (50.00%)
最好交易:
9.50 USD
最差交易:
-13.14 USD
毛利:
47.34 USD (5 802 pips)
毛利亏损:
-68.84 USD (8 934 pips)
最大连续赢利:
3 (16.05 USD)
最大连续盈利:
16.05 USD (3)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
31.88%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
5 天
采收率:
-0.68
长期交易:
9 (50.00%)
短期交易:
9 (50.00%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-1.19 USD
平均利润:
5.26 USD
平均损失:
-7.65 USD
最大连续失误:
3 (-23.75 USD)
最大连续亏损:
-23.75 USD (3)
每月增长:
-12.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
26.05 USD
最大值:
31.60 USD (18.35%)
相对跌幅:
结余:
18.35% (31.60 USD)
净值:
15.90% (26.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURNZD 2
CADJPY 2
USDJPY 2
NZDCHF 1
EURCHF 1
GBPCHF 1
AUDJPY 1
EURAUD 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
CADCHF 1
USDCAD 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURNZD -22
CADJPY 5
USDJPY 5
NZDCHF -8
EURCHF 6
GBPCHF 10
AUDJPY 3
EURAUD 8
NZDJPY -7
EURCAD 6
AUDUSD 5
NZDUSD -6
GBPUSD -13
CADCHF -5
USDCAD -8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURNZD -3.8K
CADJPY 765
USDJPY 755
NZDCHF -631
EURCHF 443
GBPCHF 754
AUDJPY 501
EURAUD 1.2K
NZDJPY -1.1K
EURCAD 829
AUDUSD 483
NZDUSD -595
GBPUSD -1.3K
CADCHF -369
USDCAD -1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9.50 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +16.05 USD
最大连续亏损: -23.75 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Coinexx-Demo
0.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
OctaFX-Real5
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 7
KeyToMarkets-Live
0.00 × 10
Pepperstone-Edge11
0.00 × 4
Axi-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 32
Tickmill-Live10
0.08 × 25
RoboForex-ECN-2
0.08 × 25
RoboForex-Pro-2
0.11 × 9
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.12 × 237
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
BlackBullMarkets-Live
0.25 × 4
OctaFX-Real9
0.37 × 321
GoMarkets-Real 10
0.46 × 41
Tickmill-Live09
0.50 × 2
OctaFX-Real10
0.54 × 85
ICMarketsSC-Live23
0.55 × 11
ICMarketsSC-Live31
0.61 × 376
20 更多...
Trading Forex with 20 Pairs. 
没有评论
2025.12.16 03:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 23:14
Share of trading days is too low
2025.12.07 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 22:11
Share of trading days is too low
2025.12.07 22:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 20:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.12.03 14:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.03 13:06
Share of trading days is too low
2025.12.03 13:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 13:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
