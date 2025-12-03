- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
18
盈利交易:
9 (50.00%)
亏损交易:
9 (50.00%)
最好交易:
9.50 USD
最差交易:
-13.14 USD
毛利:
47.34 USD (5 802 pips)
毛利亏损:
-68.84 USD (8 934 pips)
最大连续赢利:
3 (16.05 USD)
最大连续盈利:
16.05 USD (3)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
31.88%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
5 天
采收率:
-0.68
长期交易:
9 (50.00%)
短期交易:
9 (50.00%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-1.19 USD
平均利润:
5.26 USD
平均损失:
-7.65 USD
最大连续失误:
3 (-23.75 USD)
最大连续亏损:
-23.75 USD (3)
每月增长:
-12.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
26.05 USD
最大值:
31.60 USD (18.35%)
相对跌幅:
结余:
18.35% (31.60 USD)
净值:
15.90% (26.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURNZD
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|NZDCHF
|1
|EURCHF
|1
|GBPCHF
|1
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|1
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|CADCHF
|1
|USDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURNZD
|-22
|CADJPY
|5
|USDJPY
|5
|NZDCHF
|-8
|EURCHF
|6
|GBPCHF
|10
|AUDJPY
|3
|EURAUD
|8
|NZDJPY
|-7
|EURCAD
|6
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|-6
|GBPUSD
|-13
|CADCHF
|-5
|USDCAD
|-8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURNZD
|-3.8K
|CADJPY
|765
|USDJPY
|755
|NZDCHF
|-631
|EURCHF
|443
|GBPCHF
|754
|AUDJPY
|501
|EURAUD
|1.2K
|NZDJPY
|-1.1K
|EURCAD
|829
|AUDUSD
|483
|NZDUSD
|-595
|GBPUSD
|-1.3K
|CADCHF
|-369
|USDCAD
|-1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.50 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +16.05 USD
最大连续亏损: -23.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 7
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 4
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 32
|
Tickmill-Live10
|0.08 × 25
|
RoboForex-ECN-2
|0.08 × 25
|
RoboForex-Pro-2
|0.11 × 9
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.12 × 237
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
BlackBullMarkets-Live
|0.25 × 4
|
OctaFX-Real9
|0.37 × 321
|
GoMarkets-Real 10
|0.46 × 41
|
Tickmill-Live09
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.54 × 85
|
ICMarketsSC-Live23
|0.55 × 11
|
ICMarketsSC-Live31
|0.61 × 376
Trading Forex with 20 Pairs.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-13%
0
0
USD
USD
145
USD
USD
3
0%
18
50%
100%
0.68
-1.19
USD
USD
18%
1:200